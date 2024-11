Ponta, zâmbet de plăcere după ce Trump l-a căutat, din toată România, pe Ciolacu. Chirieac: Arată că are ștampilă de la Washington

Victor Ponta, candidat la Camera Deputaților pe listele PSD Dâmbovița, i-a lansat o întrebare analistului politic Bogdan Chirieac.

Ponta: Cum ați văzut asta că Trump din România numai cu Ciolacu a vorbit? Mie mi-a plăcut, de aia nu îmi ascund zâmbetul de plăcere de pe față. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți mai obiectiv, mai puțin implicat direct? În mod normal, trebuie să vorbească cu președintele țării, nu?

Chirieac: Nu aveai ce să vorbești că nu e acasă președintele țării.

Ponta: Sau a două opțiune era: 'Domnule, nu vorbesc cu nimeni - mulți fac chestia asta - până nu vedem rezultatul'.

Chirieac: Ambasadele, reprezentanțele diplomatice de la București, importante în această perioadă au amânat interviurile la noi din cauza aceasta, din cauza alegerilor. Tot din curtoazie diplomatică, Donald Trump, care este cel mai puțin diplomat de nivel înalt...

Ponta: A zis: 'Băi, noi cu cine vorbim în România?'.

Chirieac: Cu Ciolacu.

”Mă așteptam să îi vină rândul după 8 decembrie, recunosc”

Ponta: 'Ok, sună-l'. Am auzit chestia asta: 'Hai, măi, Ponta, lasă că în ce limba a vorbit'. Băi, copii, obligatoriu când vorbești la telefon cu un alt șef de stat vorbești în limba ta, traducător și unul care stă și transcrie convorbirea. În al doilea rând, la telefon dacă, Doamne ferește, nu-i ceva super urgent, ai niște chestii protocolare. 'Congratulations! We will be together. Good relationship' (n.r. Felicitări! Vom lucra împreună. Relații bune.). Nu începi să intri în chestii foarte detaliat. În al treilea rând, a fost un mesaj, iar echipa lui Trump (...) a început cu Xi Jinping, Modi...

Chirieac: Domnule, faptul că a ajuns și Ciolacu...

Ponta: Domnule, a ajuns repede. Eu mă așteptam să îi vină rândul după 8 decembrie, recunosc.

Chirieac: În mai puțin de două săptămâni de la 5 noiembrie să te caute Trump.

Ponta: Cred că sunt vreo un milion de solicitări din alea pe listă: 'Vrem să vorbim cu domnul Trump să îi spunem că îl iubim'. Eu mă așteptam că după 8 decembrie o să vină rândul. Faptul că au vorbit înainte...

Chirieac: Arată că Marcel Ciolacu are ștampilă de la Washington.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”DC Votez”.

