”Drill, Sebi, drill”. Ciolacu îl susține total pe Burduja: Am văzut că este atacat și nu e deloc întâmplător

”Vreau să-i transmit public ministrului Energiei că are toată susținerea mea. Am văzut că este atacat și de ONG-urile lui Soros și de partidele care fac jocul Rusiei. Nu e deloc întâmplător. Zilele acestea, am început forajul în proiectul Neptun Deep. Vom fi printre cei mai mare producători de gaze naturale din UE. Normal că deranjează. Așa că, citând din Donald Trump: Drill, Sebi, drill”, a spus premierul Marcel Ciolacu, în ședința de Guvern.

”Drill, baby, drill”

Sloganul ”Drill, baby, drill”, folosit pentru prima dată în 2008, a exprimat sprijinul pentru forarea sporită pentru petrol și gaze ca surse de energie suplimentară și a câștigat importanță după ce a fost folosit de candidata republicană la vicepreședinție Sarah Palin în timpul dezbaterii vicepreședințiale. Președintele Donald Trump a folosit expresia în mod repetat în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024, inclusiv atunci când a vorbit la Convenția Națională Republicană din 2024, precum și în discursul său inaugural din 2025.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a oferit o replică, în cadrul evenimentului DCNews, către ONG-urile care cer demiterea sa.

75 de organizaţii ale societăţii civile cer premierului Marcel Ciolacu, printr-o scrisoare deschisă, demiterea urgentă a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, acestea condamnând "represaliile ordonate" de ministru la adresa celor care iniţiază demersuri în justiţie.

"În ultimele luni, ministrul Burduja a lansat acuzaţii nefondate împotriva organizaţiilor care contestă proiecte energetice cu impact negativ asupra mediului. Acesta a solicitat companiilor naţionale din energie să ceară daune exagerate în litigiile cu ONG-urile, urmărind astfel să descurajeze orice formă de opoziţie civică", conform unui comunicat Greenpeace.

