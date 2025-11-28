€ 5.0906
Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, desemnat ministru interimar al Apărării
Data actualizării: 21:08 28 Noi 2025 | Data publicării: 20:31 28 Noi 2025

Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, desemnat ministru interimar al Apărării
Autor: Andrei Itu

radu-miruta_35943900 Radu Miruță Foto: Inquam Photos / George Călin
 

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, preia interimatul la Ministerul Apărării Naţionale, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Decretul a fost desemnat de președintele Nicușor Dan.

Vineri seara a fost publicat în Monitorul Oficial al României decretul prin care Radu Miruţă a fost desemnat ministru interimar al Apărării.

De asemenea, a fost publicat în Monitorul Oficial şi decretul prin care se ia act de demisia din funcţie a lui Ionuţ Moşteanu, viceprim-ministru, ministrul Apărării Naţionale şi astfel se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

"Hobby-ul" care i-a adus lui Radu Miruță un venit de peste 40 de mii de euro într-un an. Neagă acuzațiile de "incompatibilitate"

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care se ia act de demisia lui Ionuț Moșteanu

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care ia act de demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi cel prin care îl desemnează interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Ionuţ Moşteanu şi-a prezentat vineri demisia din funcţie.

"Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. Am discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR şi le mulţumesc pentru susţinere şi încredere. Fac acest gest cu asumare şi respect faţă de Armata Română. România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră naţională trebuie apărată cu orice preţ. Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara", a scris Ionuț Moşteanu, pe pagina sa de Facebook.

Ce a transmis premierul Ilie Bolojan despre demisia lui Ionuț Moșteanu

Premierul Ilie Bolojan a transmis, ulterior, că a luat act de demisia lui Ionuţ Moşteanu şi că îl propune interimar pe ministrul Economiei, Radu Miruţă.

"Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al Guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de domnul Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului", a anunţat prim-ministrul, potrivit Agerpres.

Radu Miruță și-a pus diplomele pe Facebook, după acuzațiile lui Victor Ponta

radu miruta
aparare
ionut mosteanu
nicusor dan
x close