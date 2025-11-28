Activitatea din care Radu Miruță a încasat 40 de mii de euro într-un an. Neagă acuzațiile de "incompatibilitate"

Un jurnalist din Târgiu Jiu îl acuză pe Radu Miruță, ministrul Economiei, că ar fi șters din CV perioada în care a activat ca expert tehnic judiciar și că ar fi fost suspendat în 2023 pentru incompatibilitate, deoarece între 2020 și 2023 ar fi activat simultan ca deputat și expert tehnic judiciar. Totodată, jurnalistul susține că Miruță ar fi cumpărat la 23 de ani două terenuri fără valoare la marginea Târgu Jiului, pe care le-ar fi dat Primăriei în schimbul unui teren "ultra-central", acuzând că acest schimb a fost "o șpagă pentru tatăl său, judecătorul Gheorghe Miruță, care atunci era președinte al Tribunalului Gorj".

Miruță neagă acuzațiile

Sunt doar o parte din acuzații lansate la adresa lui Miruță, care a răspuns pe pagina sa de Facebook, negând unele dintre ele. Radu Miruță susține că nu a existat nicio incompatibilitate și publică un răspuns al Agenției Naționale de Integritate (ANI) pe acest subiect, pe care l-ar fi primit, afirmând totodată că cererea de suspendare a fost făcută pentru "a evita amenzi", nu din motive de incompatibilitate.

"Nu am avut absolut nicio incompatibilitate ca parlamentar și expert tehnic judiciar, după cum spune legea și vedeți în răspunsul de la ANI pe acest subiect. Am făcut cerere de suspendare fiindcă nu mai aveam timp să fac expertizele și luam amendă dacă eram activ și nu făceam. Nu pentru că eram incompatibil, ci pentru că mi-am facut treaba serios ca parlamentar", a scris Miruță pe pagina sa de Facebook, într-o postare mai amplă în care îi răspundea și lui Victor Ponta la acuzațiile că ar fi făcut două universități și că ar fi scris în CV că era inginer cu un an înainte de a termina Universitatea Politehnica București.

Nu este clar de ce Miruță a prestat astfel de servicii când era și deputat, ca mai apoi tot el să se plângă că nu avea timp să facă expertizele și că lua amendă, care iată că i-au adus și acuzații de incompatibilitate. Nu este clar nici cum de și-a dat seama Radu Miruță abia câțiva ani mai târziu că nu poate să le facă pe amândouă. Jurnalistul în cauză susține că Miruță a activat simultan ca deputat și expert tehnic judiciar până în anul 2023, totuși este important de menționat că în răspunsul său ministrul Economiei nu specifică anul în care "s-a suspendat".

Miruță a încasat peste 40 de mii de euro într-un an pentru servicii de consultanță

În pofida acestor lucruri, observăm că în declarația de avere din 2021 Miruță a declarat că a câștigat peste 204.925 mii de lei din consultanță, adică peste 40 de mii de euro.

Totuși, în pofida acestei sume mari pe care spune că a primit-o pentru servicii de consultanță, în acel an Miruță a declarat că a primit indemnizație de parlamentar de doar 4.171 de lei. Tot la categoria venituri Miruță declara în 2021 că a incasat un salariu de doar 320 de lei de la Universitatea Politehnică București.

Ce spune Miruță despre schimbul de terenuri

Cât despre schimbul de terenuri de la Târgu Jiu, Miruță afirmă că tranzacția a fost făcută legal.

"Schimbul de teren de la Târgu Jiu s-a întâmplat acum 23 de ani, după două expertize de evaluare, cu votul în unanimitate al tuturor consilierilor locali, pentru nevoia invocată de Primăria Târgu Jiu. Nu în schimb a ceva, nu subevaluat, nu pe întuneric", mai scrie Miruță pe Facebook, dar fără a răspunde și acuzațiilor legate de vila pe care ar avea-o la Târgiu Jiu.

Totodată, în postarea sa, Miruță spune că l-a dat pe jurnalist în judecată pentru acuzațiile respective, câștigând definitiv la ICCJ, instanța constatând că afirmațiile erau nefondate, acordându-i daune morale.