Cum se vede din Marea Britanie situația electorală din România. Marius Lulea: M-am întors ieri. Toți au spus asta

Anularea alegerilor prezidențiale din România a avut un impact semnificativ atât pe plan social, cât și politic. Decizia a provocat o undă de șoc în rândul cetățenilor, care își pierduseră deja încrederea în procesul electoral și în transparența acestuia. De asemenea, scena politică a fost complet bulversată, partidele tradiționale și noile formațiuni politice fiind nevoite să își regândească strategiile, iar stabilitatea guvernamentală a fost pusă sub semnul întrebării. Criza politică generată de anularea alegerilor a avut și repercusiuni asupra instituțiilor statului, care au fost acuzate de lipsă de coeziune și de gestionare defectuoasă a procedurilor legale. Mai mult, decizia a scos la iveală discrepanțele dintre autoritățile centrale, alimentând sentimentul de ineficiență al sistemului democratic românesc.

Reacțiile din presa internațională au fost pe măsură, iar anunțul anulării alegerilor a stârnit numeroase critici și îngrijorări. Multe agenții de știri și publicații importante au subliniat riscurile de destabilizare a regimului politic românesc și efectele de amploare asupra imaginii țării pe plan extern. Comentariile din sfera internațională au evidențiat temeri legate de respectarea principiilor fundamentale ale democrației și de posibilitatea ca această criză să contribuie la o erodarea democrației și alunecarea într-un regim hibrid sau chiar dictatorial. Unii analiști au comparat situația României cu alte state din Europa de Est unde procesele electorale au fost marcate de nereguli.

Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a efectuat o vizită în Regatul Unit, unde a discutat cu mai mulți politicieni britanici despre anularea alegerilor din România. El a afirmat că interlocutorii săi s-au arătat șocați de faptul că un proces electoral democratic a fost anulat într-o țară membră a Uniunii Europene, iar unii au sugerat că această situație ar putea fi rezultatul unor influențe externe sau al unor interese politice obscure.

"Percepția de acolo despre România este că aici s-a dat o lovitură de stat"

„Eu m-am întors ieri din Marea Britanie, unde am fost să discut cu românii de acolo, dar și cu politicienii englezi. Percepția de acolo despre România este că aici s-a dat o lovitură de stat prin anularea alegerilor. Toți au spus asta. Nu am întâlnit un politician care să spună altceva. Au afirmat că pentru ei este o problemă majoră acest lucru. De ce? Pentru că ei țin foarte mult la democrație. Inclusiv atunci când au ieșit din Uniunea Europeană li s-a spus la fel. Li s-a spus că nu a fost bine, că englezii nu se pricep, că a fost dezinformare etc. Ei au răspuns și au zis: ‘Dom'ne, noi ne pricepem. Dacă asta am ales noi în mod democratic ca popor, atunci asta trebuie să se întâmple’. Atenție! Percepția lor este că toate aceste lucruri s-au întâmplat din cauza Uniunii Europene. Mi-au spus: ‘Noi am ieșit din Uniunea Europeană pentru că am constatat că există un establishment acolo care lucrează împotriva statelor naționale. Ei lucrează să-și creeze propriul lor proiect imperialist, similar cu cel de dinainte de 1918’. Eu m-am întâlnit cu șapte politicieni. Ei sunt mai mult din zona conservatoare și din zona partidului lui Farage, care are vreo patru parlamentari.

"În lumea democratică asta se crede, că există un establishment ascuns la Bruxelles"

Deci, percepția lor este că în România s-a dus o bătălie. Aceasta este și percepția mea. Nu este o bătălie internă. Cei de aici, sunt sigur, nu cunosc dedesubturile, căci ei au ascultat niște dictate de afară. De ce greșesc? Ei cred că la Bruxelles există unii care chiar se pricep sau care știu ce vor să facă. Nu, nu sunt. Ei nu știu ce vor să facă. Ei știu că vor să mențină puterea cu orice chip. Să ne gândim numai că acolo nu există o rotație a partidelor politice. Conduc, așa-zisele partide populare, dintotdeauna. Ele ar face orice să țină puterea. Vedem în alte state că se duc cu procurorii peste politicieni. Nu mai există un echilibru al puterilor în stat. Nu poți să dezechilibrezi o țară și să decidă un procuror sau un judecător cine trebuie să conducă acea țară. Se întâmplă și în alte state, nu doar în România. În lumea democratică asta se crede, că există un establishment ascuns la Bruxelles, iar dincolo de ceea ce declară ei în spațiul public există instituții finanțate pentru un scop, dar ele acționează în alt scop. Scopul real este să lucreze împotriva statelor naționale. Este efectuat un atac la baza culturală a fiecărui stat. Ne uităm la noi, în educație și așa mai departe. Percepția la nivel internațional este că în România există o bătălie similară cu cea care se duce în Ucraina, doar că mutată mai spre Europa. O bătălie între mai multe entități. Unele care se luptă pentru statele naționale, iar altele pentru tot ce am trăit până acum. Eu cred că românii trebuie să lupte pentru statul național, pentru că asta scrie și în Constituție. Trebuie să luptăm pentru un stat național, suveran, unitar, independent, indivizibil”, a explicat Marius Lulea.

Marius Lulea a fost prezent în emisiunea „Ce se întâmplă?” cu Răzvan Dumitrescu. Emisiunea a fost transmisă de la ora 12:00 pe DCNews.ro, Facebook DCNews și DCNewsTV și Youtube DCNews. Înregistrarea poate fi urmărită pe toate platformele menționate.

CITEȘTE ȘI: Previziunea lui Mugur Ciuvică pentru alegerile prezidențiale. Cine NU iese președinte. ”Ei sunt cei trei pentru turul doi”

VEZI EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News