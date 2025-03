Ilie Bolojan, prezent la Palatul Elysee pentru discuțiile internaționale privind securitatea Ucrainei (VIDEO)

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a avut o întâlnire oficială cu președintele Franței, Emmanuel Macron, joi, la Palatul Elysee, în cadrul unei reuniuni importante a liderilor internaționali privind securitatea în Ucraina. Această întâlnire face parte dintr-un summit organizat de Franța, care a reunit membrii "Coalition of the willing" ("Coaliția Voluntarilor"), un grup dedicat asigurării stabilității în Ucraina.

Principala temă discutată la această reuniune a fost acordarea de garanții de securitate pentru Ucraina, în cazul unui eventual armistițiu între Kiev și Moscova. La eveniment au participat lideri din 27 de țări europene, inclusiv șefii de guvern din Germania și Regatul Unit, oficiali ai NATO și UE, vicepreședintele Turciei și reprezentanți din Canada și Australia. De asemenea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost prezent la discuții, potrivit Agerpres.

Obținerea unei păci juste și durabile

Într-o intervenție de la Bruxelles, după reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută, Ilie Bolojan a oferit detalii suplimentare despre obiectivele summitului de la Paris. "Cel puţin în perioada următoare, vor continua discuţiile legate de acest plan pe care Europa îl susţine pentru a-şi consolida apărarea, inclusiv pentru a susţine ca, după încetarea focului în Ucraina, la care sperăm să se ajungă cât mai repede, să existe nişte condiţii asiguratorii, pentru a avea o securitate care să fie asigurată pentru Ucraina. Şi, deci, România, chiar dacă, aşa cum am mai spus, nu vom trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuţii, atât cele tehnice, care ţin de zona militară, pentru că aceste aspecte care ţin de planificări, de strategii, şi care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere. Şi vom participa la aceste discuţii, aşa am convenit şi asta este poziţia noastră", a declarat Ilie Bolojan pe 20 martie.

Astăzi președintele interimar a postat pe rețelele sociale un mesaj în care a insistat din nou pe cea mai importantă temă de securitate din Europa. "Astăzi, la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, sunt prezent pentru a continua strânsa noastră coordonare și eforturile comune în vederea obținerii unei păci juste și durabile, precum și pentru asigurarea securității Ucrainei și a Europei".

