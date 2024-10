Cui folosește manevra lui Becali și Hrebenciuc cu Simion în turul 2. Bogdan Chirieac: Aduce puncte în plus la partid!

Citește și - Tache și Ciuvică, analiza ”manevrelor” care l-ar duce pe Simion în turul doi: Ciolacu tocmai și-a tras o teslă tare de tot

În contextul declarațiilor lui Gigi Becali, care au dinamitat scena politică în cursa alegerilor prezidențiale, anume faptul că Viorel Hrebenciuc l-a rugat pe Gigi Becali să îl ajute pe George Simion să intre în turul doi ca să îi fie, teoretic, mai ușor lui Marcel Ciolacu, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o amplă analiză cu privire la ce se întâmplă acum pe scena politică, într-o intervenție telefonică în emisiunea prezentată de Ana Maria Păcuraru Dobra, la Realitatea PLUS.

Prezentatoarea Ana Maria Păcuraru Dobra a prezentat și un mesaj pe care l-a primit de la Viorel Hrebenciuc care i-a spus că el nu este implicat în campania electorală a lui Marcel Ciolacu.

Becali aduce puncte în plus pentru AUR

”Și eu știu că domnul Hrebenciuc nu este implicat în campania electorală a lui Marcel Ciolacu, dar dacă a avut ideea să îl aducă pe Gigi Becali în partidul domnului Simion a fost o idee bună, fiindcă partidul va obține puncte în plus. Și, într-adevăr, George Simion are șanse mai mari să intre în turul al doilea. Cel mai comod candidat pentru Marcel Ciolacu în turul al doilea este fără dar și poate George Simion. Sigur că nu poți fii sigur 100% că va câștiga Marcel Ciolacu, dar te aștepți ca PNL să voteze în turul 2 cu Marcel Ciolacu, că este vorba de o sigură intrare la guvernare a PSD-ului cu PNL-ul. Probabil că PNL, cu un scor atât de mic, precum se prefigurează, va fi nevoie și de UDMR la guvernare. UDMR, în opinia mea, trebuie să fie la guvernare”, a spus Bogdan Chirieac.

”Prin urmare, faptul că Hrebenciuc a avut această idee cu Becali, un personaj popular, care aduce puncte în plus pentru Simion, fără dar și poate, îi dă prima șansă lui Simion de a intra cu Ciolacu în turul 2. Ce face PNL-ul? Ce ar fi ca PNL să își facă campanie! Potențial are PNL! Are un candidat foarte bun, pe domnul Nicolae Ciucă, dar dacă nu își face campanie, cine e de vină? Sunt 1100 de primari ai PNL și partidul nu se vede pe nicăieri, în momentul acesta”, a zis Bogdan Chirieac.

Ce spun sondajele

”În privința sondajelor de opinie, cu toată dragostea, domnul Nicolae Ciucă este dat de la 20% sau 19% până la 6%. Sunt sondaje care îl dau la 6%. Vorbeam despre sondajul publicat astăzi, de dimineață, inclusiv de noi, DC News, făcut de INSCOP, de domnul Ștefureac, în care, pentru prima dată, la o distanță foarte mică, PNL pică pe locul 4. USR are 13% și PNL 12,7%. (Vezi sondajul aici!) Sigur că e în marja de eroare etc. Probabil că PNL va fi pe locul 3, dar, în momentul acesta, așa stau lucrurile”, a menționat Bogdan Chirieac.

Stabilitatea. De ce au suveraniștii 30%

”Stabilitatea este lucrul cel mai de preț al României. Un președinte Ciolacu și un premier Ciucă și un guvern PSD-PNL face România perfectabilă. Unii vor zice că da...suveraniștii au 30%, păi e vina lor că au 30%? Sau e vina Alianței aflată la putere, în ultimii 3 ani, care a lovit toate categoriile sociale din această țară, inclusiv domnul Boloș, din Guvernul Ciolacu, să fim bine înțeleși! Domnul Boloș a zdrobit IMM-urile din țara noastră! Le-a zdrobit efectiv cu această politică pe care au dus-o și care nu avea nimic cu o politică liberală, cu majorări de taxe și impozite și multe alte nenorociri pe care le-au săvârșit! Și, atunci, e de vină poporul muncitor că pleacă urechea la populisme? Nu e de vină, din acest punct de vedere”, a declarat Bogdan Chirieac.

Ce se întâmplă cu AUR și SOS

”Apoi, despre AUR, că este acuzat Simion de legături cu Rusia etc. Știu că S.O.S-ul doamnei Șoșoacă este deschis cu Federația Rusă, dar văd că AUR încearcă să se distanțeze de Rusia, inclusiv în Parlamentul European a intrat în grupul ECR, unde se află partidul doamnei Giorgia Meloni din Italia. Deci, faptul că va fi un guvern din care nu va face parte nici AUR, nici S.O.S. nu înseamnă că România este salvată de la traseul european și euro-atlantic. Că se face o manevră, joc electoral, prin faptul că un personaj popular, precum e Gigi Becali intră în AUR și asta îl ajută pe Simion, da, s-a făcut! Și, într-adevăr, a fost inabilitatea domnului Marcel Ciolacu de a turna gaz pe foc, iar Gigi Becali a spus tot ce are de spus. Mă îndoiesc foarte tare că Gigi Becali a inventat ceva”, a mai spus Bogdan Chirieac.

