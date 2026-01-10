Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou

Inspectorul șef al IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a încetat din viață, astăzi. Acesta și-a pierdut viața după ce ar fi făcut un infarct. Șeful IPJ a apucat să anunțe un coleg că îi este rău, anunță Antena 3.

"Inspectoratul de Poliție Județean Dolj informează cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie, a încetat din viață inspectorul-șef al IPJ Dolj, domnul comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu.

Vestea dispariției sale reprezintă o pierdere grea pentru instituția noastră. De-a lungul carierei sale, domnul Marius-Daniel Mîrzacu a dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și devotament față de misiunea Poliției Române, contribuind semnificativ la îndeplinirea obiectivelor instituționale și la menținerea siguranței publice.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, împreună cu întregul colectiv, transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

În aceste momente de profundă tristețe, suntem alături de familia îndurerată și ne exprimăm întreaga compasiune.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!", este mesajul IPJ Dolj.