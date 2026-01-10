Avertismentul lui Bogdan Chirieac dacă Donald Trump nu va forța pacea din Ucraina

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție la România TV, despre necesitatea încheierii unei păci solide de Donald Trump între Ucraina și Rusia, cât de repede, astfel încât să nu ne trezim cu rușii la granița României, la doar 500-600 kilometri, în cazul în care Vladimir Putin va lua și Buceagul, aproape de Delta Dunării.

Când s-ar putea opri Putin, în lipsa încheierii unei păci. Pericol pentru România

"Vladimir Putin se va opri probabil după ce va lua Buceagul și va fi la graniță cu România. Din această perspectivă, faptul că Donald Trump încearcă să facă pace este un lucru extraordinar. Altfel, vin rușii la 500-600 de kilometri distanță de România și o să facem pace cu ei în graniță!

România este cel mai defavorizat stat NATO, în această situație. Noi avem de pierdut, ceilalți își păstrează status quo-ul (starea actuală n.r.), dar noi, cu rușii, în graniță... ei fiind experți în război hibrid, nu ne vedem deloc bine. Știți că noi cădem în nas de unii singuri, dacă ne mai împing și rușii pe scări... nu e bine deloc!", a spus Bogdan Chirieac.

Necesitatea unei păci solide în Ucraina

"Îi va putea ține Donald Trump pe ruși, acolo, pe linia frontului?", a întrebat moderatorul.

"Este întrebarea fundamentală, dar nu știm să răspundem, în momentul acesta. Europa sprijină Ucraina, cu tot ceea ce trebuie. Problema este că Ucraina nu mai are suficienți oameni, nu mai are suficienți militari plus că armata ucraineană, foarte bine pregătită acum, este extrem de obosită, după ce 4 ani a ținut pe loc colosul rusesc.

Prin urmare, o tentativă de pace solidă trebuie făcută. Putin se simte în putere, în Ucraina, având China în spate, dar trebuie negociate și alte lucruri în acest moment", a mai spus Bogdan Chirieac.

