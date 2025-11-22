Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi aliaţii săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o "bază" pentru discuţii, însă necesită "eforturi suplimentare", relatează Reuters și Agerpres.

"Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul", le-a declarat Trump jurnaliştilor sâmbătă.

Liderul de la Casa Albă a răspuns însă "nu" atunci când a fost întrebat dacă aceasta este oferta sa finală.

Trump, posibil înduplecat de mai mulți senatori americani

Senatori americani, democraţi şi republicani, şi-au exprimat "îngrijorările serioase cu privire la detaliile planului preşedintelui Donald Trump" de a pune capăt războiului din Ucraina, într-un comunicat publicat sâmbătă, relatează AFP.

"Nu vom obţine o pace durabilă oferind concesie după concesie lui Putin şi degradând fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra. Istoria ne-a învăţat că Putin înţelege doar forţa şi nu va respecta niciun acord decât dacă este garantat prin constrângere", au scris trei aleşi democraţi, un senator independent şi un senator republican.

"Trebuie să ne consultăm îndeaproape cu partenerii noştri ucraineni şi cu partenerii noştri NATO cu privire la calea de urmat. Ar trebui să exercităm o presiune reală asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor", se mai arată în comunicat.

Republicanul Roger Wicker, care prezidează Comitetul Forţelor Armate din Senat, a emis, la rândul său, o declaraţie separată vineri.

"Acest aşa-numit 'plan de pace' are probleme reale şi sunt foarte sceptic în ceea ce priveşte capacitatea sa de a instaura pacea. Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin", a declarat senatorul, adăugând: "Dimensiunea şi dispunerea forţelor armate ale Ucrainei reprezintă o alegere suverană a guvernului şi a poporului său".