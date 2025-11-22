€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Internațional Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Data actualizării: 21:29 22 Noi 2025 | Data publicării: 21:24 22 Noi 2025

Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-sua_43653700 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu este oferta sa finală.

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi aliaţii săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o "bază" pentru discuţii, însă necesită "eforturi suplimentare", relatează Reuters și Agerpres.

"Războiul trebuie să se încheie într-un fel sau altul", le-a declarat Trump jurnaliştilor sâmbătă.

Liderul de la Casa Albă a răspuns însă "nu" atunci când a fost întrebat dacă aceasta este oferta sa finală.

Trump, posibil înduplecat de mai mulți senatori americani

Senatori americani, democraţi şi republicani, şi-au exprimat "îngrijorările serioase cu privire la detaliile planului preşedintelui Donald Trump" de a pune capăt războiului din Ucraina, într-un comunicat publicat sâmbătă, relatează AFP.

"Nu vom obţine o pace durabilă oferind concesie după concesie lui Putin şi degradând fatal capacitatea Ucrainei de a se apăra. Istoria ne-a învăţat că Putin înţelege doar forţa şi nu va respecta niciun acord decât dacă este garantat prin constrângere", au scris trei aleşi democraţi, un senator independent şi un senator republican.

"Trebuie să ne consultăm îndeaproape cu partenerii noştri ucraineni şi cu partenerii noştri NATO cu privire la calea de urmat. Ar trebui să exercităm o presiune reală asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor", se mai arată în comunicat.

Republicanul Roger Wicker, care prezidează Comitetul Forţelor Armate din Senat, a emis, la rândul său, o declaraţie separată vineri.

"Acest aşa-numit 'plan de pace' are probleme reale şi sunt foarte sceptic în ceea ce priveşte capacitatea sa de a instaura pacea. Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin", a declarat senatorul, adăugând: "Dimensiunea şi dispunerea forţelor armate ale Ucrainei reprezintă o alegere suverană a guvernului şi a poporului său".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

plan de pace
donald trump
ucraina
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Accident grav în Cluj. 3 persoane au fost spulberate pe trecerea de pietoni
Publicat acum 36 minute
Părintele Pimen: Dacă citiți acest lucru, 40 de zile la rând, vi se va îndeplini orice dorinţă care vă e de folos mântuitor
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Adrian Năstase, suspus unei intervenții chirurgicale complicate. Prima reacție a fostului premier
Publicat acum 1 ora si 26 minute
”Majoritatea care nu există”: Studiul românesc care demască manipularea invizibilă ce controlează opiniile de pe internet
Publicat acum 2 ore si 13 minute
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Noi 2025
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 21 Noi 2025
SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 20 Noi 2025
Alegeri București 2025, sondaj surpriză: Candidatul de pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close