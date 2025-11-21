Vladimir Putin confirmă primirea planului de pace pentru Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică "definitivă", informează EFE, citată de Agerpres.

"Avem acest text, l-am primit prin canalele de comunicare existente cu administraţia americană", a declarat liderul de la Kremlin la începutul unei teleconferinţe cu membrii Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse.

Ucraina a primit planul SUA pentru încheierea războiului cu Rusia

Ucraina a primit de la SUA un proiect de plan pentru încheierea războiului cu Rusia și spune că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul.

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmit agenţiile AFP şi Reuters.

Zelenski urmează să discute planul cu Donald Trump în zilele următoare

"Preşedintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform evaluării americane, ar putea redinamiza diplomaţia", a scris preşedinţia de la Kiev pe Telegram, adăugând că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are în vedere să discute "în zilele următoare" acest plan cu omologul său american Donald Trump.

"Suntem pregătiţi acum, la fel ca înainte, să colaborăm constructiv cu partea americană, precum şi cu partenerii noştri din Europa şi din lume astfel încât rezultatul să fie pacea", se arată în acelaşi mesaj.

Planul secret, dezvăluit de Axios: 28 de puncte rezultate din consultări ruso-americane

Acest plan, a cărui existenţă a fost iniţial dezvăluită de publicaţia americană Axios, are 28 de puncte a fost elaborat în urma unor consultări ruso-americane, în special între emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi, iar unii politicieni europeni compară propunerile apărute în presă cu o cerere de capitulare a Kievului.

