Trump îi dă termen lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace

Președintele american Donald Trump i-a dat un termen lui Volodimir Zelenski pentru acceptarea planului de pace propus de SUA.
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu radio că, în opinia sa, Ziua Recunoștinței, care are loc joia viitoare, este un termen limită potrivit pentru ca Ucraina să accepte propunerea de pace susținută de SUA pentru a pune capăt războiului, scrie The Guardian.
„Am avut multe termene limită, dar dacă lucrurile merg bine, ai tendința să prelungești termenele limită. Dar joi este momentul potrivit”, a declarat Trump vineri pentru emisiunea The Brian Kilmeade de la Fox News Radio.
Anterior, în cursul după-amiezii, vineri, liderul ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat către națiunea țării sale și către partenerii occidentali.
Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina are de ales între deminitate și a pierde cel mai important aliat al său. Zelenski a transmis că nu a trădat niciodată și nici nu o va face nici acum. De asemenea, a spus că țara sa se află în cel mai greu moment al istoriei sale, în fața celor 28 de puncte ale planului de pace al SUA.
