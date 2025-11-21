€ 5.0891
Stiri

Trump îi dă termen lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace
Data publicării: 20:16 21 Noi 2025

Trump îi dă termen lui Zelenski pentru acceptarea planului de pace
Autor: Ioan-Radu Gava

chirieac-trump-lideri-europeni_81145300 Foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump i-a dat un termen lui Volodimir Zelenski pentru acceptarea planului de pace propus de SUA.

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu radio că, în opinia sa, Ziua Recunoștinței, care are loc joia viitoare, este un termen limită potrivit pentru ca Ucraina să accepte propunerea de pace susținută de SUA pentru a pune capăt războiului, scrie The Guardian.

„Am avut multe termene limită, dar dacă lucrurile merg bine, ai tendința să prelungești termenele limită. Dar joi este momentul potrivit”, a declarat Trump vineri pentru emisiunea The Brian Kilmeade de la Fox News Radio.

CITEȘTE ȘI             -           Plan de pace cu Rusia: Zelenski și liderii europeni cer garanții pentru Ucraina și Europa

Anterior, în cursul după-amiezii, vineri, liderul ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat către națiunea țării sale și către partenerii occidentali.

Liderul de la Kiev a precizat că Ucraina are de ales între deminitate și a pierde cel mai important aliat al său. Zelenski a transmis că nu a trădat niciodată și nici nu o va face nici acum. De asemenea, a spus că țara sa se află în cel mai greu moment al istoriei sale, în fața celor 28 de puncte ale planului de pace al SUA.

donald trump
volodimir zelenski
sua
rusia
ucraina
