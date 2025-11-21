Zelenski, discurs istoric după planul de pace al SUA. Ce spune președintele Ucrainei / video

Într-un discurs susținut vineri seara, președintele Volodimir Zelenski s-a adresat poporului ucrainean și aliaților occidentali ai Kievului. El a precizat că Ucraina se află în cel mai greu moment al istoriei sale, în fața celor 28 de puncte ale planului de pace al SUA, potrivit Defense România.

Președintele a spus că Ucraina are de ales între deminitate și a pierde cel mai important aliat al său. Zelenski a transmis că nu a trădat niciodată și nici nu o va face nici acum.

Discursul președintelui Volodimir Zelenski, după planul de pace al SUA

Redăm mai jos discursul președintelui Volodimir Zelenski:

„Ucraineni, în viața fiecărei națiuni vine un moment în care toți trebuie să vorbim sincer, calm, fără interpretări, fără zvonuri, fără bârfe, fără nimic în plus. Așa cum este acel moment.

Trăim unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră iar presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai mari. Ucraina poate ajunge în fața unei alegeri foarte dificile: pierderea demnității sau riscul de a pierde un partener esențial (n.r. - SUA).

Fie acceptarea unor 28 de puncte foarte complicate, fie o iarnă extrem de grea iar cele mai grele sunt riscurile pe termen lung, anume o viață fără libertate, fără demnitate, fără dreptate. Să ni se ceară să credem în cel care a atacat deja de două ori.

Se va aștepta un răspuns de la noi. Dar eu am dat răspunsul deja pe 20 mai 2019, când depunând jurământul am transmis: Eu, Volodimir Zelenski, ales președinte al Ucrainei prin voința poporului, mă oblig prin toate acțiunile mele să apăr Ucraina, suveranitatea și independența ei, să protejez drepturile și libertățile cetățenilor. Să respect Constituția și legile Ucrainei, să-mi îndeplinesc obligațiile în interesul tuturor compatrioților mei și să ridic prestigiul Ucrainei în lume.”

Iar pentru mine nu este o formalitate, ci un jurământ. Și în fiecare zi rămân fidel fiecărui cuvânt din el. Nu-l voi trăda niciodată. Interesul național ucrainean trebuie luat în calcul.

„Vrem diplomație“

Vom lucra cu America și cu toți partenerii, cu calmitate. Vom căuta constructiv soluții împreună cu principalul nostru partener. Voi aduce argumente. Voi convinge și voi propune alternative, dar cu siguranță nu vom oferi dușmanului motive să spună că Ucraina nu vrea pace și că noi sabotăm procesul. Vrem diplomație

Voi lupta ca din toate punctele planului să nu lipsească măcar două, deminitatea și libertatea ucrainenilor. Pentru că pe acestea se bazează suveranitatea și independența.

Războiul trebuie să se termine, dar nu să se termine cu Ucraina, Europa sau pacea globală. Am vorbit și ne bazăm pe partenerii europeni care înțeleg că Rusia nu este departe ci la granițele Europei. Iar Ucraina e singurul scut dintre viața europeană și Putin. Credem că Europa va fi cu noi și nimeni nu trebuie să trăiască ce am trăit noi pe 24 februarie când am crezut că suntem singuri și nimeni nu va mai putea opri Rusia.

De aproape 4 ani ținem piept unei invazii totale, atacuri, bombardamente, drone Shahed. Zilnic cineva pierde pe altcineva drag. Suntem de oțel, dar orice metal poate ceda. Fiți alături de noi, alături de demnitate.

Mă adresez ucrainenilor. Trebuie să ne adunăm, să ne revenim, să nu ne mai divizăm iar statul și Parlamentul să funcționeze, Guvernul să lucreze eficient într-o țară aflată în război.

Zelenski: E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră

În primele zile de război diverși emisari îmi aduceau planuri și ultimatumuri pentru a încheia conflictul precizând că dacă nu semnez vor fi înlocuit și altul o va face. Au venit mulți și s-au întors acasă. Nu am trădat Ucraina atunci, nu o voi face nici acum.

E unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră, dar știu și că ucrainenii cred în noi și trebuie să rămânem uniți. Îmi va fi mai ușor să obțin o pace demnă știind că în spatele meu e poporul ucrainean, oameni cu demnitate care luptă pentru libertate. Toți eroii noștri căzuți să vadă de acolo de sus o pace demnă și durabilă.

Dușmanul nu doarme și va încerca totul ca să nu reușim. Nu vor reuși, pentru că cei care vor să ne distrugă nu ne cunosc. Nu înțeleg cine suntem, ce vrem, ce valori avem. Știu că nu sunt singur. E cu mine este poporul ucrainean și toți partenerii noștri demni, liberi și uniți“, a spus preșeidntele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs, vineri seara.