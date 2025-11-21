Plan de pace cu Rusia: Zelenski și liderii europeni cer garanții pentru Ucraina și Europa

În contextul negocierilor internaționale privind încheierea războiului din Ucraina, liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au convenit vineri, într-o convorbire telefonică, că orice acord cu Rusia trebuie să respecte interesele pe termen lung ale Ucrainei și ale Uniunii Europene. Participanții la discuție au fost cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și președintele ucrainean.

Potrivit comunicatului emis de cancelaria germană, discuția a subliniat necesitatea ca linia de contact să fie punctul de plecare al oricărui acord, iar forțele armate ucrainene să continue să dispună de capacitatea de a apăra suveranitatea țării. „Linia de contact trebuie să fie punctul de plecare pentru a se ajunge la un acord, iar forțele armate ucrainene trebuie să dispună în continuare de capacitatea de a apăra în mod eficient suveranitatea Ucrainei”, se arată în document.

Sprijin neclintit pentru Ucraina

Potrivit sursei, Merz, Starmer și Macron l-au asigurat pe Zelenski de „sprijinul lor neclintit și total” pentru o „pace durabilă și justă”. Această declarație survine după prezentarea unui plan american care ar implica numeroase concesii teritoriale și politice din partea Ucrainei în fața Rusiei, după aproape patru ani de război.

Liderii europeni au salutat „eforturile americane”, făcând referire la planul în 28 de puncte propus de Washington, a cărui versiune a fost difuzată recent de publicații internaționale, inclusiv Axios. Ei au apreciat în mod special angajamentul pentru suveranitatea Ucrainei și dorința de a-i oferi garanții solide de securitate.

Coordonare strânsă între liderii occidentali

În plus, cei patru lideri au convenit să mențină o strânsă coordonare între ei, cu SUA și cu ceilalți parteneri europeni. „Au convenit că orice acord care vizează statele europene, Uniunea Europeană sau NATO necesită consimțământul partenerilor europeni ori un consens din partea aliaților”, a subliniat cancelaria germană.

Un oficial american a confirmat joi că planul administrației de la Washington include garanții de securitate din partea SUA și a aliaților europeni echivalente cu cele oferite membrilor NATO în cazul unui atac viitor. Totuși, aceste garanții ar urma să fie valabile doar zece ani, potrivit agenției de presă Unian.

Concesii teritoriale și limitări pentru Ucraina

Documentul american, conform AFP, presupune ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și să nu beneficieze de forțe de menținere a păcii, deși prevede prezența avioanelor de luptă europene în Polonia pentru protecția țării.

Planul în 28 de puncte ar solicita Kievului să cedeze întregul Donbas, inclusiv zonele neocupate de trupele ruse, și să accepte ocuparea unei părți din sudul Ucrainei. Experții militari ucraineni avertizează că aceste concesii ar putea lăsa deschisă posibilitatea reluării războiului și ar putea permite avansarea forțelor ruse până în zona Transnistriei. Linia de contact ar urma să înghețe frontul în regiunile Zaporojie și Herson.

Planul mai prevede reducerea armatei ucrainene la 600.000 de soldați și restricționarea accesului la arme cu rază lungă de acțiune. În schimb, Ucraina ar primi garanții de securitate din partea SUA, care ar interveni în cazul unei noi invazii ruse.

Contextul războiului și agresiunile Rusiei

Rusia a invadat Ucraina de două ori: în 2014 pentru anexarea Crimeei și, mai recent, în februarie 2022, declanșând războiul actual. Între aceste două etape, Moscova a orchestrat conflicte armate în regiunile Donețk și Lugansk (Donbas), estul Ucrainei devenind astfel un front activ al tensiunilor internaționale.

În acest context, coordonarea între liderii europeni și cei americani devine esențială pentru asigurarea unei păci care să nu compromită suveranitatea Ucrainei și securitatea întregii regiuni europene. Declarațiile recente reflectă dorința occidentalilor de a nu permite ca presiunile diplomatice asupra Kievului să conducă la concesii care ar putea destabiliza pe termen lung regiunea.