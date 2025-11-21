Trump pune presiune pe Ucraina: va sista ajutorul militar dacă refuză planul de pace

Două surse citate de Reuters, prin Agerpres, au declarat vineri că Washingtonul a transmis un ultimatum: refuzul planului ar putea duce la sistarea ajutorului militar şi a fluxului de informaţii vitale pentru apărarea ucraineană.

Presiuni pentru semnarea rapidă a acordului

Potrivit uneia dintre sursele citate, administraţia americană doreşte ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare, în contextul în care Washingtonul urmăreşte „să oprească războiul”, chiar dacă acest lucru presupune ca Kievul „să plătească preţul”.

Informaţiile apar într-un moment în care Ucraina se confruntă cu atacuri constante pe linia frontului şi depinde masiv de sprijinul militar american, atât în privinţa armamentului avansat, cât şi a informaţiilor de supraveghere.

Întâlnire la Kiev cu delegaţia militară americană

Joi, o delegaţie de rang înalt a armatei americane s-a întâlnit la Kiev cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a discuta termenii planului. Atât ambasadorul SUA în Ucraina, cât şi un membru al delegaţiei au descris discuţiile drept „un succes”, subliniind că Washingtonul insistă pe un „calendar agresiv” pentru finalizarea documentului.

Deşi nu au fost oferite detalii oficiale despre conţinutul discuţiilor, sursele citate de Reuters afirmă că presiunea americană asupra Kievului este fără precedent de la începutul războiului.

Concesii majore cerute Ucrainei

Planul de pace propus de Trump conţine 28 de puncte şi ar presupune concesii teritoriale majore din partea Ucrainei. Documentul ar solicita Kievului să cedeze complet regiunea Donbas, provinciile Doneţk şi Lugansk care, alături de peninsula Crimeea, ar fi recunoscute de facto ca teritorii ruseşti.

Zonele din Donbas care nu se află în prezent sub controlul Moscovei ar urma să devină zone tampon demilitarizate, iar provinciile Herson şi Zaporojie ar fi împărţite între cele două ţări de-a lungul liniei actuale a frontului.

Pentru Ucraina, un astfel de aranjament ar însemna renunţarea la teritorii larg recunoscute internaţional ca parte a statului ucrainean, fapt care ridică semne de întrebare asupra perspectivei unei păci durabile.

Deocamdată, Kievul nu şi-a exprimat public poziţia faţă de planul american, însă presiunile cresc pe măsură ce termenul-limită impus de Washington se apropie. Eventuala acceptare sau respingere a propunerii va avea consecinţe majore nu doar pentru continuarea războiului, ci şi pentru relaţia strategică dintre Ucraina şi Statele Unite.