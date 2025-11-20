Trump cere pedeapsa capitală pentru democrații care critică ordinele armatei

Preşedintele american Donald Trump a invocat joi pedeapsa capitală în cazul congresmenilor democraţi care adresează apeluri, pe care aceştia le consideră ilegale, către militari şi agenţii serviciilor de informaţii să nu se conformeze ordinelor administraţiei, relatează France Presse.

Democrații reacționează: „Absolut infam!”

"Trump tocmai a cerut moartea unor aleşi democraţi. Absolut infam", a reacţionat Partidul Democrat pe platforma X.

"Comportament de răzvrătire, pasibil cu MOARTEA!", a transmis preşedintele american pe reţeaua sa socială Truth Social.

Donald Trump este acuzat de opoziţie că a recurs la armată fără temei legal pentru operaţiuni de menţinere a ordinii publice pe teritoriul american şi pentru combaterea traficului de droguri în străinătate.

Trump îi numește pe congresmeni „trădători”

Într-un mesaj publicat cu puţin timp în urmă pe aceeaşi platformă, Donald Trump îi acuzase pe aceşti opozanţi de "trădare" şi de "răzvrătire".

Este vorba de şase congresmeni democraţi din Camera Reprezentanţilor şi Senat, cu ani buni de stagiu militar sau în serviciile secrete, care au publicat pe platforma X o înregistrare video în care le adresează militarilor şi agenţilor de informaţii mesajul: "Puteţi refuza ordinele ilegale!".

"Această administraţie îi opune pe militarii noştri şi pe profesioniştii noştri din serviciile secrete cetăţenilor americani", susţin autorii apelului.

"Astăzi, ameninţările la adresa Constituţiei noastre nu vin doar din străinătate, ci şi de aici, de acasă", denunţă aceşti oficiali, între care senatorul Mark Kelly, fost membru al US Navy şi astronaut NASA, şi senatoarea Elissa Slotkin, care a activat pentru CIA în Irak.

Liderii democraţilor din Camera Reprezentanţilor au denunţat într-un comunicat "retorica violentă şi dezlănţuită" a preşedintelui american, cerându-i să-şi suprime mesajele "înainte ca cineva să fie ucis".

Sprijin pentru congresmenii vizați: 360 de foști militari și diplomați intervin în scandal

Cei şase congresmeni de opoziţie au primit joi sprijin din partea unui grup ce susţine că reprezintă peste 360 de foşti responsabili militari şi diplomatici, care acuză Casa Albă într-un comunicat că a "transformat un principiu fundamental de drept într-un dezacord politic".

Conform comunicatului lor, nesupunerea faţă de ordinele ilegale "este însuşi fundamentul controlului exercitat de civili asupra armatei".

Aleşii democraţi nu precizează în apelul lor video la ce ordine se referă, dar Donald Trump şi aliatul său fidel de la Pentagon, secretarul Apărării, Pete Hegseth, sunt criticaţi pentru utilizarea forţelor armate.

Preşedintele a ordonat desfăşurarea Gărzii Naţionale în mai multe oraşe democrate, inclusiv Los Angeles şi Washington, împotriva avizului autorităţilor locale.

El a justificat desfăşurarea acestui corp de rezervă al armatei prin ceea ce a prezentat drept o recrudescenţă a criminalităţii.

Atacuri controversate în Caraibe şi Pacific: 83 de morți, fără dovezi prezentate public

SUA au efectuat, de asemenea, în ultimele săptămâni, aproximativ 20 de atacuri în Caraibe şi Pacific împotriva ambarcaţiunilor pe care le acuză - fără a prezenta dovezi - că transportă droguri, soldate cu cel puţin 83 de victime.

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a cerut Washingtonului să ancheteze legalitatea acestor lovituri, menţionând "indicii solide" de "încălcări ale dreptului internaţional umanitar" şi "execuţii extrajudiciare".

Departamentul Justiţiei din SUA a dat asigurări la 12 noiembrie că aceste atacuri "au fost ordonate în conformitate cu legile conflictelor armate şi, prin urmare, constituie ordine legale".

Înaintea lui Donald Trump, alţi înalţi responsabili ai Casei Albe criticaseră apelul celor şase aleşi din opoziţie.

"Responsabili democraţi fac apel în mod deschis la CIA şi la şefii armatei să se revolte împotriva comandantului lor suprem. Nu trebuie subestimat gradul de radicalizare periculoasă la care a ajuns Partidul Democrat", a declarat miercuri pe platforma X Stephen Miller, adjunctul şefului de cabinet al Casei Albe.