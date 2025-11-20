€ 5.0889
DCNews Stiri SUA susțin Germania în preluarea conducerii NATO în Europa
Data actualizării: 14:24 20 Noi 2025 | Data publicării: 12:54 20 Noi 2025

SUA susțin Germania în preluarea conducerii NATO în Europa
Autor: Tiberiu Vasile

merz-biroul-oval_58020600 SUA susțin Germania în preluarea conducerii NATO în Europa. Foto: Agerpres
 

SUA susțin Germania în preluarea conducerii NATO în Europa, sugerând că Berlinul ar putea prelua, în viitor, rolul istoric de Comandant Suprem al Forțelor Aliate NATO.

SUA susțin Germania în preluarea conducerii NATO în Europa, declară ambasadorul american la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, subliniind că Germania ar putea, în viitor, să ocupe un rol istoric care până acum a aparținut exclusiv SUA. Informația a fost prezentată de The Telegraph.

Whitaker speră la un rol voluntar al Germaniei

În cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Berlin, Whitaker a subliniat că Washingtonul așteaptă ca Germania să se ofere „voluntar” pentru a prelua poziția de Comandant Suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa.

„Aștept cu nerăbdare ziua în care Germania va veni la SUA și va spune că e gata să preia postul de Comandant Suprem al Forțelor Aliate. Cred că încă suntem departe de acest moment, dar aștept cu nerăbdare o astfel de discuție”, a afirmat Whitaker.

Trimisul administrației Trump a adăugat că, pe termen lung, se dorește ca toate capacitățile militare ale Europei să fie comparabile cu cele ale SUA, astfel încât să se consolideze securitatea pe întreg continentul.

Germania, pregătită să preia comanda NATO?

De la fondarea NATO în 1949, poziția de Comandant Suprem al Forțelor Aliate în Europa a fost deținută exclusiv de oficiali americani, mai exact generali cu patru stele. Primul a fost celebrul Dwight D. Eisenhower. În prezent, funcția este ocupată de generalul Alexus G. „Grinch” Grynkewich, din US Air Force.

Declarațiile recente ale lui Whitaker sugerează că administrația Trump vede în Germania un posibil „înlocuitor” al SUA în rolul de garant al securității europene, consolidând astfel influența Berlinului în cadrul Alianței.

Rol strategic în NATO și viitorul conducerii europene

În acest context, SUA susțin Germania în preluarea conducerii NATO în Europa, ceea ce ar marca o schimbare istorică în modul în care Alianța distribuie responsabilitățile strategice. Washingtonul speră ca, pe termen mediu și lung, Germania să devină un pilon principal al securității europene, reducând dependența directă de forțele americane.

sua
germania
nato
europa
securitate
