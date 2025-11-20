€ 5.0889
DCNews Stiri Ucraina a primit planul SUA pentru încheierea războiului cu Rusia
Data actualizării: 20:59 20 Noi 2025 | Data publicării: 19:23 20 Noi 2025

Ucraina a primit planul SUA pentru încheierea războiului cu Rusia
Autor: Dana Mihai

zelenski_41021800 FOTO: Agerpres
 

Ucraina confirmă că a primit de la SUA un proiect de plan pentru încheierea războiului cu Rusia și spune că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul.

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmit agenţiile AFP şi Reuters.

Zelenski urmează să discute planul cu Donald Trump în zilele următoare

"Preşedintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform evaluării americane, ar putea redinamiza diplomaţia", a scris preşedinţia de la Kiev pe Telegram, adăugând că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are în vedere să discute "în zilele următoare" acest plan cu omologul său american Donald Trump.

Citește și: Parlamentul ucrainean i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk după scandalul din sectorul energetic

"Suntem pregătiţi acum, la fel ca înainte, să colaborăm constructiv cu partea americană, precum şi cu partenerii noştri din Europa şi din lume astfel încât rezultatul să fie pacea", se arată în acelaşi mesaj.

Planul secret, dezvăluit de Axios: 28 de puncte rezultate din consultări ruso-americane

Acest plan, a cărui existenţă a fost iniţial dezvăluită de publicaţia americană Axios, are 28 de puncte a fost elaborat în urma unor consultări ruso-americane, în special între emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi, iar unii politicieni europeni compară propunerile apărute în presă cu o cerere de capitulare a Kievului.

Conform unor surse anonime, planul ar prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, precum şi recunoaşterea anexării Crimeei şi a altor regiuni ucrainene ocupate de Rusia. De asemenea, Ucrainei i s-ar solicita să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 400.000 de soldaţi şi să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune.

Concesii pentru Kiev: Rusia ar restitui părți din Zaporojie și Herson, dar fără acces la NATO

În schimb, Rusia ar restitui Ucrainei porţiuni din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO şi fără prezenţa de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Citește și: Nou plan de pace pentru războiul din Ucraina, elaborat de SUA și Rusia. Reacția UE și a cancelarului Friedrich Merz

Casa Albă nu a comentat planul descris de Axios. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a scris pe platforma X că Washingtonul va "continua să dezvolte o listă de idei posibile pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuţiilor ambelor tabere în conflict", însă "obţinerea unei păci durabile va necesita ca ambele părţi să accepte concesii dificile, dar necesare", a spus Rubio.

Delegație militară americană la Kiev, pe fondul slăbirii poziției lui Zelenski

O delegaţie a armatei americane, condusă de secretarul Dan Driscoll şi de şeful Statului Major, Randy George, se află la Kiev şi are joi seară o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui poziţie este slăbită în urma unui scandal de corupţie în care sunt implicaţi apropiaţi ai săi, în timp ce pe front situaţia armatei ucrainene se înrăutăţeşte.

Delegaţia americană s-a întâlnit deja cu comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîski, care a cerut ajutor pentru apărarea spaţiului aerian al Ucrainei, pentru extinderea capacităţilor de atac în profunzimea teritoriului rus şi stabilizarea liniei frontului.

x close