€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Parlamentul ucrainean i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk după scandalul din sectorul energetic
Data actualizării: 20:59 19 Noi 2025 | Data publicării: 20:46 19 Noi 2025

Parlamentul ucrainean i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk după scandalul din sectorul energetic
Autor: Elena Aurel

zelenski romania polonia Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: Agerpres
 

Rada Supremă a Ucrainei a votat miercuri demiterea ministrului justiției Gherman Galușcenko și a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk.

Rada Supremă, parlamentul unicameral de la Kiev, a votat miercuri demiterea ministrului justiţiei, Gherman Galuşcenko, ex-ministru al energiei, şi a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul unui scandal de corupţie în sectorul energetic şi al unor apeluri vehemente la demisii, transmite dpa, citată de Agerpres. 

O majoritate clară de două treimi din Rada Supremă a votat în favoarea demiterii celor doi.

Mai devreme, formaţiunea de opoziţie Solidaritatea Europeană, condusă de fostul preşedinte Petro Poroşenko, a blocat podiumul, cerând demisia întregului guvern.

De-abia după ce vicepremierul Taras Kacika a răspuns întrebărilor deputaţilor, votul a putut avea loc.

Galuşcenko şi Grinciuk nu au fost prezenţi în sală. Ambii şi-au prezentat demisiile acum o săptămână la cererea preşedintelui Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, înregistrări scurse în presă ale unor conversaţii despre mită implicând operatorul de stat al centralelor nucleare, Energoatom, au declanşat o criză politică în această ţară, intrată în al patrulea an al războiului cu Rusia.

VEZI ȘI: Zelenski, presat să-și demită principalul consilier în urma scandalului de corupție uriaș din Ucraina

Ce a arătat ancheta

Potrivit anchetei, 100 milioane de dolari din fonduri de stat au fost fraudate prin această schemă de corupţie.

Timur Mindici, un apropiat şi fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, a fugit din ţară în timp ce scandalul se adâncea şi cu câteva ore înainte de a-i fi percheziţionată locuinţa de procurorii anticorupţie.

Oleksi Cernîşov, un fost vicepremier apropiat şi el de preşedinte, se află de asemenea sub suspiciunea de corupţie. Alţi oficiali guvernamentali ar fi, la rândul lor, implicaţi într-un scandal de mită în sectorul de apărare.

Zelenski a anunţat o restructurare a conducerii celor mai importante companii energetice din ţară.

'În paralel cu un audit complet al activităţilor financiare, trebuie să înceapă o înnoire a managementului la aceste companii', a scris el sâmbătă pe Telegram.

El a mai spus că a convenit paşii următori cu prim-ministrul Iulia Sviridenko, care anunţase anterior un 'audit cuprinzător' la toate marile companii de stat pe fondul scandalurilor din sectoarele energetic şi de apărare.

Auditul se va concentra în aceste sectoare şi în altele pe transparenţa în achiziţiile guvernamentale şi control financiar. Sviridenko a menţionat în mod specific compania de petrol şi gaz Naftogaz şi Căile ferate ucrainene.

VEZI ȘI:  Peste 2.800 de elevi români din Ucraina vor primi burse printr-un program al DRP

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
kiev
coruptie
energie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Marcel Ciolacu, după mișcarea lui Nicușor Dan: Dacă făcea PSD-ul așa ceva, ne arunca lumea cu pietre-n cap
Publicat acum 12 minute
Revânzarea biletelor la evenimente în scopul obţinerii de profit va fi interzisă în Marea Britanie
Publicat acum 13 minute
Cine va fi cel mai bun fotbalist în 2025? PSG și Barcelona domină lista scurtă
Publicat acum 17 minute
Astrogramă: Ciprian Ciucu, analizat astrologic: „Pești, Lună în Gemeni și Mercur în Berbec”. Ce înseamnă acest lucru
Publicat acum 39 minute
Criză la Podu Oltului: Podul peste Olt riscă să se prăbușească. Oamenii cer soluții urgente
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 17 Noi 2025
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat acum 13 ore si 9 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 17 Noi 2025
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close