Suma alocată de Marea Britanie pentru pregătirea trupelor ce ar putea fi trimise în Ucraina

Marea Britanie alocă 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-și pregăti forțele armate pentru o posibilă desfășurare în Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia, potrivit skynews.

Cum vor fi folosiți banii

Fondurile, anunțate de secretarul Apărării, John Healey, în timpul unei vizite în Ucraina, vineri, vor fi folosite pentru a furniza vehicule noi, sisteme de comunicații și protecție anti-drone, pentru a asigura că trupele sunt pregătite dacă este necesar.

Guvernul a declarat că aceste echipamente vor permite forțelor britanice să contribuie la securizarea viitorului Ucrainei și la consolidarea garanțiilor de securitate pe termen lung, ca parte a unei Forțe Multinaționale pentru Ucraina (MNFU).

Anunțul vine în urma declarației de intenție semnate de prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, săptămâna aceasta, care a confirmat că trupele britanice și franceze vor fi desfășurate în Ucraina în cazul unui acord de pace.

„Regatul Unit va stabili centre militare în toată Ucraina”

„Pe măsură ce ne apropiem de cel de-al cincilea an al invaziei la scară largă a lui Putin, ucrainenii continuă să lupte cu un curaj imens - atât civili, cât și militari. Ne intensificăm investițiile în pregătirile noastre în urma anunțului făcut de prim-ministru în această săptămână, asigurându-ne că forțele armate britanice sunt pregătite să desfășoare și să conducă Forța Multinațională Ucraina, deoarece o Ucraină sigură înseamnă un Regat Unit sigur”, a declarat Healey.

„În timp ce ne uităm la un potențial acord de pace, continuăm să ne mobilizăm pentru Ucraina în lupta de astăzi - consolidându-i apărarea aeriană, sprijinind în același timp industria britanică, locurile de muncă și inovația pe plan intern”, a mai spus ministrul britanic al Apărării.

Banii sunt finanțați din bugetul de bază al apărării. Premierul Starmer a declarat, săptămâna aceasta, că parlamentarii vor vota înainte ca trupele sa fie trimise în Ucraina.

Ideea unei forțe comune de menținere a păcii a fost lansată pentru prima dată anul trecut, după ce Starmer și Macron au format „coaliția celor dornici”.



Londra a prevăzut „cea mai solidă creştere a cheltuielilor de apărare de după 'războiul rece', pentru un total de 270 de miliarde de lire sterline (311 de miliarde de euro) doar pentru această legislatură”, potrivit guvernului britanic. Marea Britanie s-a angajat ca până în 2035 cheltuielile sale militare să ajungă la 3,5% din PIB, conform obiectivului fixat de NATO.