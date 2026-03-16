Primarul Oloeriu din Flămânzi, acord cu procurorii DNA în dosarul de luare de mită și abuz în serviciu: Ce pedeapsă riscă
Data publicării: 17:02 16 Mar 2026

Primarul Oloeriu din Flămânzi, acord cu procurorii DNA în dosarul de luare de mită și abuz în serviciu: Ce pedeapsă riscă
Autor: Iulia Horovei

business-people-handshake-greeting-deal-work Acord între două părți. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au sesizat Tribunalul Botoşani cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu primarul oraşului Flămânzi din judeţul Botoşani, Dan Oloeriu, acuzat de luare de mită şi abuz în serviciu.

Primarul oraşului Flămânzi din judeţul Botoşani, Dan Oloeriu, acuzat de luare de mită şi abuz în serviciu, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii DNA.

Ce pedeapsă riscă edilul din Flămânzi

Acordul, care se află acum pe masa judecătorilor Tribunalului Botoşani, prevede, potrivit unor surse judiciare, o pedeapsă de trei ani cu suspendare şi cu un termen de încercare de trei ani.

Dan Oloeriu, care se află sub control judiciar, este acuzat că ar fi primit mită de la un om de afaceri din Botoşani pentru urgentarea aprobării unor plăţi aferente unor contracte încheiate între Primăria Flămânzi şi firma controlată de acesta.

„La data de 13 august 2024, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu privind derularea şi urgentarea aprobării plăţilor aferente unor contracte de lucrări publice, inculpatul Oloeriu Dan, în calitatea menţionată, în mod direct, ar fi pretins cu titlu de mită de la inculpatul B.V.M., administratorul de fapt al societăţii comerciale care executa contractele respective în oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani, plata contravalorii unor facturi aferente unor materiale de construcţii, remiterea unor materiale de construcţii în valoare de 75.111 lei (materiale pe care le-a primit la finalul lunii august 2024), precum şi livrarea unei cantităţi de beton şi realizarea unor lucrări de excavaţii, aferente construcţiei unui imobil personal”, se arată în comunicatul transmis pe 8 aprilie 2025 de DNA, notează Agerpres.

Citește și: Blocajul la CSM persistă: Alex Florenţa şi Marius Voineag nu au reuşit nici a doua oară să obţină aviz
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
ANAT: Declarațiile și deciziile iresponsabile riscă să blocheze sezonul estival 2026 pe litoralul românesc
Publicat acum 5 minute
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 8 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 32 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 45 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 30 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 48 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 7 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
