Primarul Oloeriu din Flămânzi, acord cu procurorii DNA în dosarul de luare de mită și abuz în serviciu: Ce pedeapsă riscă

Primarul oraşului Flămânzi din judeţul Botoşani, Dan Oloeriu, acuzat de luare de mită şi abuz în serviciu, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii DNA.

Ce pedeapsă riscă edilul din Flămânzi

Acordul, care se află acum pe masa judecătorilor Tribunalului Botoşani, prevede, potrivit unor surse judiciare, o pedeapsă de trei ani cu suspendare şi cu un termen de încercare de trei ani.

Dan Oloeriu, care se află sub control judiciar, este acuzat că ar fi primit mită de la un om de afaceri din Botoşani pentru urgentarea aprobării unor plăţi aferente unor contracte încheiate între Primăria Flămânzi şi firma controlată de acesta.

„La data de 13 august 2024, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu privind derularea şi urgentarea aprobării plăţilor aferente unor contracte de lucrări publice, inculpatul Oloeriu Dan, în calitatea menţionată, în mod direct, ar fi pretins cu titlu de mită de la inculpatul B.V.M., administratorul de fapt al societăţii comerciale care executa contractele respective în oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani, plata contravalorii unor facturi aferente unor materiale de construcţii, remiterea unor materiale de construcţii în valoare de 75.111 lei (materiale pe care le-a primit la finalul lunii august 2024), precum şi livrarea unei cantităţi de beton şi realizarea unor lucrări de excavaţii, aferente construcţiei unui imobil personal”, se arată în comunicatul transmis pe 8 aprilie 2025 de DNA, notează Agerpres.

