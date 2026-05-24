DCNews Sport
Data publicării: 24 Mai 2026

FCSB a trecut de FC Botoşani şi va juca barajul cu Dinamo pentru Conference League
Autor: Mihai Ciobanu

fcsb Echipa de fotbal FCSB. Sursa foto: Agerpres
FCSB a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 4-3, după prelungiri.

FCSB o va înfrunta pe Dinamo Bucureşti în barajul pentru Conference League la fotbal, după ce a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 4-3 (1-1, 3-3), după prelungiri, duminică seara, pe Stadionul Steaua, în barajul din play-out pentru competiţia continentală.

FCSB a fost condusă cu 1-0, a avut apoi 3-1, dar a fost egalată in extremis, câştigând după prelungiri.

Sebastian Mailat (14) a deschis scorul, pe contraatac, după ce a fost lansat de Zoran Mitrov.

FCSB a reuşit să egaleze relativ repede, după ce portarul Anestis s-a remarcat la şutul lui Juri Cisotti (19), marcând prin Joao Paulo (20), care a pătruns pe centru şi a şutat de la 17 metri.

Oaspeţii au fost mai aproape de gol în prima repriză, Mailat ratând singur cu portarul Târnovanu (25), care s-a remarcat şi la cornerul executat cu efect de Hervin Ongenda (30).

După pauză, Mihai Toma (50) şi Cisotti (52) au ratat singuri cu Anestis, după care fundaşul camerunez Joyskim Dawa (53) a marcat cu capul împotriva fostei sale formaţii, la executat de Octavian Popescu.

Darius Olaru (56) a avut un şut bun, dar Anestis a respins, iar FCSB s-a desprins prin golul lui Florin Tănase (69), din penalty, după un henţ comis în careu de Mailat şi sesizat de arbitrajul video.

Oaspeţii nu au cedat şi au primit penalty pentru un henţ comis de Risto Radunovic (77), iar Mailat a redus ecartul. În min. 90+4, Ştefan Bodişteanu a executat un corner, iar ucraineanul Mikola Kovtaliuk a marcat cu o lovitură de cap, trimiţând meciul în prelungiri.

Gazdele au controlat jocul în cea mai mare parte a prelungirilor, au avut un şut bun al lui Toma (104), respins de Anestis, iar Octavian Popescu (107) a marcat golul victoriei, după ce a slalomat în careu şi a şutat la colţul lung.

Meciul a consemna debutul antrenorului Marius Baciu la FCSB.

Barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League se va disputa vineri 29 mai, pe Stadionul Arcul de Triumf, de la ora 20:30.

