CM 2026: Franța, calificată în sferturi după o victorie împotriva Paraguayului

Selecționata Franței s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Paraguayului cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă, pe Philadelphia Stadium.

Les Bleus s-au impus prin golul marcat de Kylian Mbappe (70 - penalty), la capătul unui meci de luptă, tensionat, cu multe durități în ultima sa parte.

Sud-americanii s-au apărat perfect timp de 70 de minute, până la deschiderea scorului, dar singura greșeală comisă i-a costat scump.

În prima repriză, Franța, care a atacat ca pe semicerc, și-a creat doar două oportunități notabile, prin șuturi de la distanță, expediate de Kone (22) și de Rabiot (45).

Rabiot (49) și-a încercat din nou șansa de la distanță, dar fără succes.

La un rar contraatac al echipei antrenate de Didier Deschamps, Mbappe a fost lansat de portarul Maignan (52), dar a fost blocat in extremis de Caceres, după ce atacantul lui Real Madrid comisese și henț, neobservat de arbitru.

Kone l-a testat pe Gill (54), cu un șut de la 20 de metri, dar portarul paraguayan s-a remarcat.

Intrarea lui Doue a fost cea care a schimbat soarta jocului, atacantul lui PSG obținând penalty-ul (a fost faultat de Diego Gomez) acordat cu ajutorul arbitrajului video și transformat de Mbappe (70).

Mbappe a ajuns la 10 goluri marcate în ultimele șase meciuri la Cupa Mondială. El are în total 19 goluri în 19 partide la Cupa Mondială, fiind la un singur gol de recordul lui Lionel Messi (20 goluri). Mbappe și Messi au câte 7 goluri marcate la CM 2026, francezul fiind pe primul loc, deoarece este creditat și cu două assist-uri (argentinianul nu are niciunul).

Finalul a fost, totuși, pe muchie de cuțit, echipa lui Gustavo Alfaro forțând egalarea, iar Mauricio (90) a avut un șut care i-a dat emoții lui Maignan.

Pe contraatac, Mbappe a avut șanse de a mai înscrie, dar Gill s-a opus în mai multe rânduri - o dată în min. 89 și de două ori în min. 90+6.

În sferturile de finală, Franța va înfrunta echipa Marocului, pe 9 iulie, la Boston.

Paraguay - Franța 0-1 (0-0)

A marcat: Kylian Mbappe (70 - penalty).

Philadelphia, Philadelphia Stadium: 68.324 spectatori

Cupa Mondială 2026 - optimi de finală

Au evoluat echipele:

Paraguay: 12. Orlando Gill - 4. Juan Jose Caceres, 2. Gustavo Velazquez, 15. Gustavo Gomez (căpitan), 3. Omar Alderete (13. Jose Canale, 58), 6. Junior Alonso - 10. Miguel Almiron (21. Gabriel Avalos, 71), 8. Diego Gomez (11. Mauricio, 71), 14. Andres Cubas, 23. Matias Galarza - 19. Julio Enciso (24. Gustavo Caballero, 61). Selecționer: Gustavo Alfaro.

Rezerve neutilizate: 1. Gatito Fernandez, 22. Gaston Olveira - 5. Fabian Balbuena, 26. Alexandro Maidana, 7. Ramon Sosa, 16. Damian Bobadilla, 20. Braian Ojeda, 9. Antonio Sanabria, 17. Alejandro Romero Gamarra, 18. Alex Arce, 25. Isidro Pitta.

Franța: 16. Mike Maignan - 5. Jules Kounde, 4. Dayot Upamecano, 17. William Saliba, 3. Lucas Digne - 6. Emmanuel Kone, 14. Adrien Rabiot - 7. Ousmane Dembele (24. Rayan Cherki, 84), 11. Michael Olise, 12. Bradley Barcola (20. Desire Doue, 61) - 10. Kylian Mbappe (căpitan). Selecționer: Guy Stephan.

Rezerve neutilizate: 1. Brice Samba, 23. Robin Risser - 2. Malo Gusto, 15. Ibrahima Konate, 19. Theo Hernandez, 21. Lucas Hernandez, 26. Maxence Lacroix, 8. Aurelien Tchouameni, 13. Ngolo Kante, 18. Warren Zaire-Emery, 25. Maghnes Akliouche, 9. Marcus Thuram, 22. Jean-Philippe Mateta.

Arbitru: Ilghiz Tantașev; arbitri asistenți: Andrei Țapenko, Timur Gainulin (toți din Uzbekistan); al patrulea oficial: Abdulrahman Al Jassim (Qatar); arbitru asistent de rezervă: Taleb Al Marri (Qatar)

Arbitru video: Juan Lara (Chile); arbitri asistenți video: Marco Di Bello (Italia), Joe Dickerson (SUA)

Cartonașe galbene: Barcola (19), Kone (81), Olise (90+7). (Agerpres)



