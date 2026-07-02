CM 2026: Clasamentul golgheterilor

Lionel Messi

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de miercuri:

6 goluri: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Franța).

5 goluri: Erling Haaland (Norvegia), Harry Kane (Anglia).

4 goluri: Vinicius Jr (Brazilia), Ousmane Dembele (Franța), Ismaila Sarr (Senegal).

3 goluri: Jonathan David (Canada), Deniz Undav (Germania), Johan Manzambi (Elveția), Matheus Cunha (Brazilia), Ismael Saibari (Maroc), Brian Brobbey (Olanda), Elijah Just (Noua Zeelandă), Yoane Wissa (RD Congo), Kai Havertz (Germania), Cody Gapo (Olanda), Julian Quinones (Mexic), Folarin Balogun (SUA).

2 goluri: Yasin Ayari (Suedia), Cyle Larin (Canada), Crysencio Summerville (Olanda), Daichi Kamada (Japonia), Ayase Ueda (Japonia), Mikel Oyarzabal (Spania), Maximiliano Araujo (Uruguay), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Daniel Munoz (Columbia), Ruben Vargas (Elveția), Ermin Mahmic (Bosnia-Herțegovina), Nicolas Pepe (Cote d'Ivoire), Anthony Elanga (Suedia), Pape Gueye (Senegal), Ramin Rezaeian (Iran), Leandro Trossard (Belgia), Jude Bellingham (Anglia), Riyad Mahrez (Algeria), Marko Arnautovic (Austria), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Bradley Barcola (Franța), Raul Jimenez (Mexic), Romelu Lukaku (Belgia), Youri Tielemans (Belgia), Habib Diarra (Senegal).

1 gol: Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herțegovina), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveția), John McGinn (Scoția), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia), Emam Ashour (Egipt), Abdulelah Alamri (Arabia Saudită), Mohammad Mohebbi (Iran), Ibrahim Mbaye (Senegal), Aymen Hussein (Irak), Leo Ostigard (Norvegia), Romano Schmid (Austria), Ali Olwan (Iordania), Marcus Rashford (Anglia), Martin Baturina (Croația), Petar Musa (Croația), Caleb Yirenkyi (Ghana), Joao Neves (Portugalia), Luis Diaz (Columbia), Jaminton Campaz (Columbia), Abosbek Faizulaev (Uzbekistan), Michal Sadilek (Cehia), Teboho Mokoena (Africa de Sud), Granit Xhaka (Elveția), Nathan-Dylan Saliba (Canada), Luis Romo (Mexic), Alexander Freeman (SUA), Matias Galarza (Paraguay), Franck Kessie (Cote d'Ivoire), Junya Ito (Japonia), Lamine Yamal (Spania), Agustin Canobbio (Uruguay), Kevin Pina (Capul Verde), Helio Varela (Capul Verde), Finn Surman (Noua Zeelandă), Mostafa Zico (Egipt), Mohamed Salah (Egipt), Trezeguet (Egipt), Marcus Holmgren Pedersen (Suedia), Nizar Alrashdan (Iordania), Nadhir Benbouali (Algeria), Amine Gouiri (Algeria), Ante Budimir (Croația), Nuno Mendes (Portugalia), Rafael Leao (Portugalia), Promise David (Canada), Kerim Alajbegovic (Bosnia-Herțegovina), Hasan Alhaydos (Qatar), Achraf Hakimi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc), Gessime Yassine (Maroc), Wilson Isidor (Haiti), Thapelo Maseko (Africa de Sud), Mateo Chavez (Mexic), Alvaro Fidalgo (Mexic), Nilson Angulo (Ecuador), Gonzalo Plata (Ecuador), Leroy Sane (Germania), Daizen Maeda (Japonia), Hazem Mastouri (Tunisia), Jan-Paul van Hecke (Olanda), Arda Guler (Turcia), Orkun Kokcu (Turcia), Kaan Ayhan (Turcia), Auston Trusty (SUA), Sebastian Berhalter (SUA), Desire Doue (Franța), Thelonious Aagaard (Norvegia), Iliman Ndiaye (Senegal), Alex Baena (Spania), Mahmoud Saber (Egipt), Kevin De Bruyne (Belgia), Alexis Saelemaekers (Belgia), Petar Sucic (Croația), Nikola Vlasic (Croația), Derrick Luckassen (Ghana), Fiston Mayele (RD Congo), Eldor Șomurodov (Uzbekistan), Rak Belghali (Algeria), Marcel Sabitzer (Austria), Sasa Kalajdzic (Austria), Giovani Lo Celso (Argentina), Lautaro Martinez (Argentina), Stephen Eustaquio (Canada), Casemiro (Brazilia), Gabriel Martinelli (Brazilia), Kaishu Sano (Japonia), Julio Enciso (Paraguay), Issa Diop (Maroc), Antonio Nusa (Norvegia), Brian Cipenga (RD Congo), Malik Tillman (SUA).

Autogoluri: Miro Muheim (Elveția, pentru Qatar), Damian Bobadilla (Paraguay, pentru SUA), Mohamed Hany (Egipt, pentru Belgia), Aymen Hussein (Irak, pentru Norvegia), Yazan Alarab (Iordania, pentru Austria), Mohamed Manai (Qatar, pentru Canada), Cameron Burgess (Australia, pentru SUA), Hassan Altambakti (Arabia Saudită, pentru Spania), Abduvohid Nematov (Uzbekistan pentru Portugalia), Mahmoud Abunada (Qatar, pentru Bosnia-Herțegovina), Yassine Bounou (Maroc, pentru Haiti), Ellyes Skhiri (Tunisia, pentru Olanda). (Agerpres).



