Drama care a umbrit Cupa Mondială: Antrenorul RD Congo a primit cea mai grea veste chiar după eliminarea cu Anglia VIDEO

Sebastien Desabre, antrenorul echipei de fotbal RD Congo. Sursa foto: Agerpres

Selecționerul Republicii Democrate Congo, Sebastien Desabre, a trăit unul dintre cele mai dificile momente din viața sa după eliminarea dramatică de la Cupa Mondială.

Selecționerul Republicii Democrate Congo, Sebastien Desabre, a fost surprins de anunțul făcut de ofițerul de presă, după înfrângerea dramatică în fața selecționatei Angliei, scor 1-2.

După ce antrenorul a epuizat întrebările din conferința de presă de după meci, ofițerul de presă a spus: „Vă anunțăm că antrenorul și-a pierdut tatăl. Sincere condoleanțe”. Vizibil șocat, Desabre s-a întors spre acesta, rostind un simplu „mulțumesc”, apoi a părăsit sala.

????????| DR Congo coach Sébastien Desabre learned of his father's ???????????????????????????? after their match…and this is how it was announced at the press conference. ????????pic.twitter.com/P3itgdQDDv — Goals Side (@goalsside) July 2, 2026

Deși antrenorul pare că a fost anunțat pentru prima dată despre eveniment în conferința de presă, Desabre ar fi fost informat imediat după fluierul final al meciului despre moartea tatălui său.

Congolezii, la un pas să învingă Anglia

Antrenorul francez s-a declarat mândru de prestația echipei sale, care a pus mari probleme Angliei în meciul de la Cupa Mondială, cu șanse de a se califica mai departe.

Congolezii au condus timp de mai bine de o oră în meciul din șaisprezecimile de finală împotriva Angliei, însă dubla reușită de Harry Kane în ultimele 15 minute a întors rezultatul și a calificat Anglia în optimile de finală, unde urma să întâlnească Mexicul.

Brian Cipenga deschisese scorul în minutul 7, după ce a preluat o centrare în partea stângă a careului și a trimis un șut la colțul scurt, fără șanse pentru portarul Angliei, Jordan Pickford.

„Suntem dezamăgiți pentru că am crezut cu adevărat că putem reuși”, a declarat Desabre.

„Am jucat bine. Spre finalul meciului am oferit două ocazii, iar unul dintre cei mai buni jucători din lume a marcat de două ori. Este păcat”, a mai spus el.

RD Congo, la a doua apariție la CM 2026

În ciuda eliminării, Desabre s-a declarat mândru de echipa sa, care a reușit să înscrie primele goluri din istoria participărilor sale la Cupa Mondială, să obțină prima victorie și să treacă de faza grupelor.

„Când reprezinți echipa națională trebuie să lași o imagine bună în urmă, iar eu cred că exact asta am făcut. Suntem mai degrabă mândri decât dezamăgiți. Sigur că ne pare rău că părăsim Cupa Mondială, dar am marcat cinci goluri în turneu, am înfruntat echipe mult mai bine cotate și am obținut rezultate bune”, a adăugat antrenorul.

Tehnicianul francez conduce naționala Republicii Democrate Congo din 2022, după ce a preluat echipa în urma ratării calificării la Cupa Mondială din Qatar.

Sub comanda sa, Congo s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 după victorii împotriva Camerunului și Nigeriei în preliminariile africane, iar apoi a învins Jamaica în barajul intercontinental, obținând astfel doar a doua participare din istorie la un Campionat Mondial, după cea din 1974, potrivit 7news.

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