David Popovici. FOTO: Agerpres

David Popovici a câștigat proba de 100 m liber la Trofeul Settecolli de la Roma.

Înotătorul român David Popovici, campion european, mondial şi olimpic, a câştigat proba de 100 m liber, sâmbătă, la Trofeul internaţional Settecolli de la Roma, cu timpul de 47 sec 26/100, record al competiţiei.

Popovici, care vineri s-a clasate pe locul al doilea la 50 m liber, a fost urmat de brazilianul Guilherme Santos Caribe, 47 sec 88/100, şi de maghiarul Kristof Milak, 47 sec 89/100.

Denis Popescu s-a clasat pe poziţia a treia în Finala B la 100 m spate (55.25), iar Robert Badea a ocupat locul patru în Finala B la 400 m mixt (4:20.26).

România este reprezentantă de patru sportivi la această competiţie, David Popovici (care va concura şi la 200 m liber), Denis Popescu, Robert Badea şi Eric Andrieş, potrivit Agerpres.

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