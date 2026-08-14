David Popovici, aur la cursa de 200 metri liber de la Europenele de Natație de la Paris! Românul a făcut istorie: primul cu tripla dublă 100 și 200 m liber

David Popovici. Inquam Photos / Colette Rochefort

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, vineri seara, cu timpul de 1 min 44 sec 15/100.

David Popovici a fost urmat în clasamentul final de lituanianul Tomas Navikonis, în 1 min 44 sec 55/100, şi de britanicul James Guy, 1 min 44 sec 87/100.

Popovici a câştigat la Europenele de la Paris şi aurul la 100 metri liber (record al competiţiei - 46 sec 56/100).

David Popovici devine primul înotător care realizează dubla 100 - 200 m liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene, Roma 2022, Belgrad 2024 şi Paris 2026.

Popovici se calificase în finală cu primul timp din semifinale, 1 min 44 sec 56/100, după ce în serii a înotat în 1 min 46 sec 06/100 (al patrulea timp).

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu, notează Agerpres.

Finala probei de 200 m liber a avut loc vineri seară, de la ora 19:36.