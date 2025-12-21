Naționala feminină a României a învins Croația la Basketball Balkanic Games 2025

Naționala feminină a României (generația 2010) a început cu dreptul participarea la Basketball Balkanic Games powered by Severnav, impunându-se în fața Croației cu scorul de 70–66, într-o partidă disputată duminică, 21 decembrie, în Sala Polivalentă din Drobeta-Turnu Severin.

Meciul a fost extrem de echilibrat, cu diferențe mici pe tabela de marcaj pe parcursul tuturor celor patru sferturi. România a intrat la pauză cu un ușor avantaj (36–33), a reușit să se desprindă în sfertul al treilea, iar în final a gestionat cu maturitate momentele tensionate, obținând o victorie importantă la debutul în competiție.

Bianca Stan a fost principala marcatoare a partidei

Bianca Stan a fost principala marcatoare a partidei, cu o prestație excelentă: 31 de puncte, 7 recuperări, 5 steals. Sub panou, Arina Rieka a dominat jocul, contribuind decisiv la succesul României cu 19 puncte, 16 recuperări, 4 capace. Carina Ungureanu a adus echilibru și consistență, cu 7 puncte și 7 recuperări, iar aportul băncii a fost important într-un meci cu intensitate ridicată până la final. România a demonstrat forță colectivă, agresivitate defensivă și claritate în atac, reușind să gestioneze finalul de joc în fața unei echipe croate foarte active.

„A fost un meci intens, însă mă bucur că fetele s-au ridicat, în mare parte, la nivelul așteptărilor și au pus în practică aproape toate indicațiile primite de la mine și de la stafful tehnic alături de care ne aflăm aici. Consider că a fost și o victorie de moral, având în vedere că este primul meci al turneului. Ne dorim să progresăm de la meci la meci. Am avut unele probleme în faza defensivă, iar obiectivul nostru principal pentru următoarea partidă este să corectăm aceste aspecte și să îmbunătățim jocul defensiv.”, a spus Cristi Bondor, antrenorul principal al Romaniei.

Naționala feminină este pregătită pentru următoarele partide

Naționala feminină este pregătită acum pentru următoarele partide din cadrul Basketball Balkanic Games powered by Severnav, competiție care reunește selecționatele feminine din Grecia, Slovenia, Croația și România.

Luni, fetele joacǎ alaturi de Slovenia de la ora 17:00, iar marti, de la ora 14:30, cu reprezentantele Greciei. toate meciurile sunt live pe FRB TV.

Basketball Balkanic Games 2025 powered by Severnav este un eveniment organizat de Federația Românǎ de Baschet cu sprijinul Severnav. Parteneri: Agenția Națională pentru Sport, Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Banca Transilvania, Mastercard, Transgaz, Brenntag, Linksoft, Regina Maria, Bilbor, Autopalermo, GSP, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Baschet în Spitale, eveniment sportiv de Crăciun, pentru copiii internați