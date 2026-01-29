€ 5.0961
Ana Maria Bărbosu, lăsată fără medalia olimpică de Tribunalul Federal Elvețian. Decizia în scandalul de la JO 2024
Data actualizării: 15:55 29 Ian 2026 | Data publicării: 15:39 29 Ian 2026

Ana Maria Bărbosu, lăsată fără medalia olimpică de Tribunalul Federal Elvețian. Decizia în scandalul de la JO 2024
Autor: Iulia Horovei

ana maria barbosu Ceremonia organizată pentru gimnasta Ana Maria Bărbosu, după JO 2024, care a intrat în posesia medaliei olimpice de bronz caștigate în finala de la sol. Sursa foto: Agerpres

Tribunalul Federal Elveţian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 spre rejudecare la TAS.

Tribunalul Federal Elveţian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), scrie Agerpres. Informația a fost confirmată de preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu. 

Apelul depus de partea americană în scandalul medaliei de bronz olimpice, de la proba de sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, a fost admis de Tribunalul Federal Elvețian, lucru care înseamnă că gimnasta română Ana Maria Bărbosu rămâne, cel puțin deocamdată, fără medalia olimpică, potrivit golazo.ro.

După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) îi acordase lui Bărbosu această medalie, în urma contestației depusă de delegația României, Tribunalul Federal Elvețian a decis retrimiterea cazului spre rejudecare.

Nici contestația Sabrinei Maneca-Voinea nu a fost admisă.

Gimnastei americane Jordan Chiles i s-a admis revizuirea, dar s-a respins recursul. Astfel, se retrimite dosarul spre rejudecare la TAS, unde va fi analizată proba video depusă de SUA: înregistrarea produsă de serviciul de streaming Netflix. 

Tribunalul elvețian a constatat vicii grave de procedură în colaborarea TAS cu partea americană, potrivit sursei citate. Hotărârea atacată nu mai produce efecte, ceea ce înseamnă că Bărbosu nu mai are medalia olimpică.

Mihai Covaliu, detalii despre decizia Tribunalului Federal Elveţian 

„În primul şi în primul rând, doar avocaţii au fost notificaţi. Nu a apărut nimic pe site, raportul nu este public deocamdată. Din ceea ce ştim acum, se va publica mâine pe site. Deocamdată au fost notificate părţile. Studiem şi noi verdictul şi ne pregătim pentru următorii paşi. Această decizie spune că s-a respins apelul pentru Sabrina Voinea, tribunalul a reanalizat probele pe care federaţia de gimnastică americană le-a adus în discuţie şi le-a trimis spre reevaluare la TAS. Deocamdată, ceea ce se înţelege acum, în momentul de faţă, este ceea ce apare în comunicatul emis de avocaţi. Urmează ca mâine, după ce apare pe site şi întregul raport, să putem face mai multe comentarii”, a afirmat Covaliu.

Preşedintele COSR a declarat totodată că instituţia pe care o conduce va analiza foarte bine întregul raport al Tribunalului Federal Elveţian înainte de a decide strategia pe care o va aborda la TAS.

„Noi apărăm poziţia României în primul şi în primul rând, pentru că este firesc, şi asta este datoria noastră. Vom vedea care sunt următorii paşi de făcut. Acum informaţia este proaspătă, nu vrem să ne pripim. Trebuie să analizăm foarte bine situaţia, să vedem ce strategie vom avea pentru a continua acest demers. Să vedem ce apare mâine pe site vizavi de întregul raport”.

Ce s-a întâmplat la JO 2024

România a cucerit medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 prin Ana Bărbosu. Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru câteva zeci de secunde medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766, astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă. Ulterior, Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) a decis ca medalia de bronz să revină gimnastei Ana Maria Bărbosu, aceasta fiind urmată pe locul 4 de Sabrina Maneca-Voinea şi pe 5 de americanca Jordan Chiles.

Ulterior, atât federaţia de gimnastică din SUA, cât şi gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea au făcut apel la Tribunalul Federal Elveţian.

România nu mai obţinuse o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz.

Clasamentul probei de sol

Rebeca Andrade - 14.166

Simone Biles - 14.133

Ana Maria Bărbosu - 13.700

Sabrina Voinea - 13.700

Jordan Chiles - 13.666

Alice D'Amato - 13.600

Rina Kishi - 13.166

Ou Yushan - 13.000

Manila Esposito - 12.133

ana maria barbosu
tas
cosr
jocurile olimpice 2024
