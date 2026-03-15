DCNews Politica PSD votează bugetul și amână debarcarea premierului Ilie Bolojan. Momentul când ar putea pica Guvernul
Data actualizării: 07:43 16 Mar 2026 | Data publicării: 23:34 15 Mar 2026

Autor: Tiberiu Vasile

bolojan grindeanu Inquam Photos / Octav Ganea De la stânga la dreapta: Premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD a decis să voteze bugetul de stat și să depună amendamente pentru a asigura finanțarea pachetului de solidaritate.

PSD a decis, în cadrul unei ședințe la Vila Lac, să voteze bugetul de stat, dar va depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea pachetului de solidaritate. Acesta include măsuri economice menite să sprijine românii vulnerabili și pensionarii. Alegerea social-democraților reflectă tensiunile recente din coaliția de guvernare și dorința de a evita blocajele, în contextul situației economice actuale. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis lui Ilie Bolojan, printr-o scrisoare, că abordarea guvernamentală a fost „inacceptabilă” și că planul economic implementat a dus la recesiune. Discuțiile despre o posibilă ieșire de la guvernare sau debarcare a lui Bolojan urmează după votul pe buget, în timp ce partidul se pregătește să dezbată intens nemulțumirile interne generate de pachetul de solidaritate și de politicile lui Ilie Bolojan. Analistul Bogdan Chirieac a oferit o primă perspectivă succintă asupra deciziilor PSD și a posibilelor urmări într-o intervenție la România TV.

PSD a decis două lucruri 

"Partidul Social Democrat a decis două lucruri în această seară la Vila Lac. Se votează bugetul, ceea ce e o veste bună. Votează-l, cum ar fi el, pentru că autoritățile locale nu au buget. Sunt 40 de zile, conform legii, în care trebuie să-și facă și ei bugetul, după ce a fost aprobat bugetul național. Sunt multe lucruri de făcut acolo, iar infrastructura e doar una dintre probleme. A doua chestiune ține de debarcarea lui Ilie Bolojan. Debarcarea premierului se amână până după Paști", a spus Bogdan Chirieac.

