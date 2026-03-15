PSD votează bugetul pentru 2026. Sorin Grindeanu îl acuză direct pe Ilie Bolojan că face scut pentru multinaționale: ”Ați lăsat cadou bogaților”

Consiliului Politic Național al PSD a decis să voteze bugetul de stat, dar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, îi adresează o scrisoare premierului Ilie Bolojan.
”Bună ziua,
Prin prezenta, vă anunț oficial că în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raționale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 – un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susține însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conțină și viziunea noastră social-democrată.
Domnule Prim-Ministru Ilie Bolojan,
Vă adresez această scrisoare deschisă în calitatea mea de președinte al Partidului Social Democrat, principala formațiune politică din Parlament, pentru a pune capăt unui simulacru de dialog care are loc, de prea mult timp, în ședințele coaliției de guvernare.
PSD a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate și protecție românilor, nu pentru a fi complice la un experiment economic dezastruos, bazat pe o austeritate oarbă și profund inechitabilă.
Astfel, vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanțarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii – pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an.
Am ales această variantă democratică pentru a depăși blocajul pe care l-ați creat la nivelul coaliției prin neacceptarea solicitărilor rezonabile ale PSD și invităm toate forțele politice din Parlament să susțină acest demers.
Aceasta este poziția mea, în urma mandatului ferm al întregului partid.
Nu mai pot asista la sărăcirea deliberată a milioane de români și nu mai pot gira o atitudine de sfidare permanentă la adresa PSD, partidul care asigură stabilitatea Coaliției cu o pondere de 46% din actuala guvernare.
La nivel politic și guvernamental, abordarea dumneavoastră a devenit inacceptabilă: în loc să fiți un scut puternic pentru românii de rând și companiile românești, ați devenit un sprijin puternic pentru multinaționale.
Să spunem lucrurilor pe nume, ca să înțeleagă toți românii, domnuleprim-ministru Bolojan:
Aceasta nu este responsabilitate, domnule prim-ministru Ilie Bolojan! V-am spus de mai multe ori în ședințele Coaliției că nu suntem de acord cu această abordare. Nu v-a interesat... O spun încă o dată, public, ca să fie clar pentru toată lumea!
PSD nu va gira niciodată o politică prin care bogații devin mai bogați, iar cei slabi sunt abandonați!
Planul economic pe care l-ați implementat este o colecție de greșeli majore, care a dus țara în recesiune.
Realitatea cifrelor vă contrazice retorica:
Lista greșelilor dumneavoastră este lungă și dureroasă:
Ați implementat o austeritate sălbatică pentru cei care muncesc, lăsând evaziunea neatinsă la 10% din PIB și ignorând arieratele de 37 miliarde lei. Astfel s-a ajuns la 95% din povara pe muncă și 5% pe capital.
Să nu uităm, declarațiile dumneavoastră alarmiste repetate, inclusiv cele din presa internațională, că țara este în incapacitate de plată, care au speriat investitorii și au ținut dobânzile sus, blocând economia. Domnule Ilie Bolojan, ca președinte al PSD și al Camerei Deputaților, vă spun clar: PSD refuză să mai participe la falimentul României!
Prin urmare, PSD va susține adoptarea neîntârziată a următoarelor măsuri:
Decizia corectă pentru milioane de români va fi luată în Parlament. Susțineți cerințele rezonabile ale PSD și ale celorlalte partide din Coaliție sau asumați-vă consecințele politice. Și noi vom face același lucru, dar în beneficiul românilor!” arată comunicatul emis de PSD.
