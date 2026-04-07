Nicușor Dan, indecis în privința lui Bolojan. Bogdan Chirieac: Criza asta ne costă enorm

Într-un moment în care fragilitatea scenei politice devine tot mai vizibilă, președintele Nicușor Dan a susținut astăzi o conferință de presă așteptată cu interes, însă fără să răspundă clar unei teme: dacă își mai dorește sau nu schimbarea premierului Ilie Bolojan. Răspunsurile oferite în fața jurnaliștilor au lăsat loc de interpretări, conturând mai degrabă o zonă de ambiguitate decât o direcție fermă într-un moment critic.

De altfel, tensiunile din coaliția de guvernare s-au acumulat constant în ultimele luni, atingând un punct sensibil. Scăderea nivelului de trai, inflația persistentă, criza carburanților și explozia prețurilor au alimentat o nemulțumire socială tot mai pronunțată. În paralel, divergențele politice s-au adâncit pe teme sensibile. În acest context tensionat, Partidul Social Democrat ia în calcul scenarii radicale: fie ieșirea de la guvernare și trecerea în opoziție, fie o restructurare profundă a Executivului, fără Ilie Bolojan.

Chirieac: Nu-mi este foarte clar dacă președintele dorește să renunțe la domnul Bolojan

Posibilele scenarii au fost comentate de analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Realitatea Plus.

"În urma declarațiilor, nu-mi este foarte clar dacă președintele Nicușor Dan dorește să renunțe la domnul Bolojan sau dorește să-l țină. E foarte important lucrul acesta. Sunt lucruri fundamental diferite. Dacă dorește să-l mențină și își pune în joc toată puterea de președinte, atunci îl poate influența pe Sorin Grindeanu, care are în spate partidul ce a spus că 'nu mai putem continua cu Bolojan, fiindcă nu ne ia în seamă'. Dovada este și 'marele merit' al domnului Bolojan de a distruge economia care a rezistat la multe, inclusiv la pandemie. La Bolojan nu a mai rezistat economia României. De 9 luni suntem în recesiune, deci despre ce vorbim? Avem date în acest moment. Deciziile sale economice au fost dezastruoase. Acesta este cuvântul. Totuși, pentru stabilitate, având în vedere vremurile tulburi în care trăim, are sens. Putem înțelege dorința lui Nicușor Dan de a-l mai ține un an pe Ilie Bolojan până la rotativă. Nu știm, totuși, ce dorește domnia sa. Nu a fost clar.

"Bruxellesul este de partea lui Ilie Bolojan"

Repet, funcția de președinte este suficientă de a-l întoarce din drum pe Sorin Grindeanu în acest moment. În plus, Bruxelles-ul este de partea lui Ilie Bolojan. Acolo are niște contacte foarte bune. Totodată, știți bine că trebuie să vină Emmanuel Macron la București și poate și Marco Rubio la formatul acesta B9. Am impresia că nu știe cum să joace în acest moment, deși criza politică din țară s-a adâncit. Criza asta ne costă enorm.

Referendumul făcut de PSD prin țară induce administrației senzația că va avea loc o schimbare. Administrația nu lucrează de cel puțin 9 luni. Înainte nu a lucrat, deoarece a fost campanie electorală, pe motiv că nu știe cine pleacă și cine rămâne. Oamenii sunt oameni și se tem pentru serviciul lor. Atunci, decât să greșească, zic 'mai bine nu mai semnez nimic și n-am cum să greșesc'. De acolo nu mai absorbim fonduri europene, nu mai facem investiții și așa mai departe. Sunt niște chestiuni delicate care pot devasta un stat", a explicat Bogdan Chirieac.

Declarațiile lui Nicușor Dan: Aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine

"PSD este tot mai hotărât să renunțe la guvernare din 20 aprilie. Ce veți face? Veți cere demisia lui Ilie Bolojan sau veți accepta un guvern minoritar?", a fost întrebat președintele Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă.

"Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la sfârșit obiectivele pe care și le-a asumat. Aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25. Au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au 5 luni pentru a absorbi banii ăștia. Deci cred că, dincolo de declarații politice, joc politic, chiar configurații politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România și le-a stabilit", a răspuns Nicușor Dan.

"Să înțeleg, îi veți cere demisia lui Ilie Bolojan?", a întrebat apoi jurnalistul.

"Eu? În ce calitate?", a întrebat președintele.

"De președinte, ulterior, dacă vor amenința cei de la PSD cu demisia, adică cu ieșirea de la guvernare", a spus jurnalistul.

"Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spațiul public. Ce pot eu să spun este că există responsabilitate și că eu voi media, discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe", a spus ulterior Nicușor Dan.

