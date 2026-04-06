Criza carburanților: Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe Ilie Bolojan, Bogdan Ivan, Ciprian Șerban și reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni, 6 aprilie 2026, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și reprezentanții companiilor din industria petrolieră OMV Petrom și Rompetrol, pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil în contextul evoluțiilor internaționale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale.

Totuși, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.

Acesta va permite monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție.

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni are loc în contextul unei crize energetice puternice, generată de conflictul din Orientul Mijlociu. Ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran, prețurile la carburanți au crescut puternic iar mai multe țări au decis plafonări, scăderea accizei sau raționalizări. Guvernul României a decis, în cursul săptămânii trecute, o scădere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru.

