DCNews Stiri Criza carburanților: Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe Ilie Bolojan, Bogdan Ivan, Ciprian Șerban și reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol
Data publicării: 18:44 06 Apr 2026

Autor: Ioan-Radu Gava

Nicusor Dan, presedintele Romaniei Nicusor Dan, presedintele Romaniei. Foto: Agerpres

Nicușor Dan s-a întâlnit luni cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol.

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni, 6 aprilie 2026, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și reprezentanții companiilor din industria petrolieră OMV Petrom și Rompetrol, pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil în contextul evoluțiilor internaționale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale.

CITEȘTE ȘI                     -                 Bolojan, semnal de alarmă în contextul crizei combustibililor: Toate țările vor fi afectate, iar România nu poate fi o excepție

Totuși, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.

Acesta va permite monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție.

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni are loc în contextul unei crize energetice puternice, generată de conflictul din Orientul Mijlociu. Ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran, prețurile la carburanți au crescut puternic iar mai multe țări au decis plafonări, scăderea accizei sau raționalizări. Guvernul României a decis, în cursul săptămânii trecute, o scădere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru.

CITEȘTE ȘI                 -                 Guvernul scade acciza la motorină cu 30 de bani. Bogdan Chirieac explică unde a greșit, de fapt, Ilie Bolojan

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Donald Trump face anunțul așteptat de toată planeta / video / live
Publicat acum 22 minute
Criza carburanților: Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe Ilie Bolojan, Bogdan Ivan, Ciprian Șerban și reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol
Publicat acum 26 minute
Mesajul președintelui Nicuşor Dan de Ziua Internațională a Romilor: „Diversitatea ne ajută să progresăm”
Publicat acum 36 minute
Patriarhia Română, anunț privind aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de Paști
Publicat acum 56 minute
PSD, concesie mare pentru partenerii de guvernare: Bogdan Chirieac spune cine l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 25 minute
Cazul pozelor trucate ale Elenei Lasconi, „de arătat lumii întregi”. Bogdan Chirieac: Impact devastator
Publicat acum 11 ore si 36 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 39 minute
De ce Iranul nu va deschide niciodată Strâmtoarea Ormuz. Soluția văzută de Bogdan Chirieac: Nu știi cum pică racheta
Publicat acum 4 ore si 6 minute
UPDATE: Noi informații despre starea lui Mircea Lucescu. Spitalul, anunț de ultimă oră
Publicat acum 10 ore si 35 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 38: Trump a respins ideea unui armistiţiu de 45 de zile / Israelul a bombardat cel mai mare complex petrochimic al Iranului
 
