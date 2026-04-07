DCNews Stiri Nicușor Dan a dezvăluit conținutul scrisorii primite de la Donald Trump și cine ar putea participa la summitul B9
Data actualizării: 12:52 07 Apr 2026 | Data publicării: 12:52 07 Apr 2026

Nicușor Dan a dezvăluit conținutul scrisorii primite de la Donald Trump și cine ar putea participa la summitul B9
Autor: Tiberiu Vasile

Colaj Foto DC News Nicusor Dan, presedintele Romaniei si Donald Trump, presedintele SUA - sursa poze Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat într-o conferință de presă detalii despre scrisoarea primită de la Donald Trump.

Nicușor Dan, președintele României, a explicat, într-o conferință de presă, când a primit scrisoarea de la Donald Trump, ce conține și cine ar putea să-l înlocuiască la summitul B9 de la București dacă nu poate veni, precum și cine sunt ceilalți participanți confirmați.

Răspunsul președintelui

"Scrisoarea a venit acum câteva zile ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele summit-urilor B9. Este o scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv pentru permiterea tehnicii și a soldaților americani în bazele de la Kogălniceanu și de la Câmpia Turzii. În ceea ce privește B9, ne-au spus că invitația a fost transmisă către secretarul de stat. Nu aș vrea să avansez cu scenarii acum, dar o să vedeți. Vă aduc aminte că ultimul summit B9 a fost la Vilnius, în iunie anul trecut, foarte probabil ca toți șefii de stat din formatul B9 să fie prezenți, inclusiv țările nordice", a spus Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI: Scenarii de criză pentru lipsa carburanților. Nicușor Dan: Presiune mare pe preț în următoarele luni
 

