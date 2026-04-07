Scenarii de criză pentru lipsa carburanților. Nicușor Dan: Presiune mare pe preț în următoarele luni
Data actualizării: 12:43 07 Apr 2026 | Data publicării: 12:40 07 Apr 2026

Scenarii de criză pentru lipsa carburanților. Nicușor Dan: Presiune mare pe preț în următoarele luni
Autor: Doinița Manic

imagine cu nicusor dan, presedintele Romaniei Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre criza carburanților, explicând ce alte măsuri au în vedere autoritățile în acest sens.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat în cadrul unei conferințe de presă, ce alte măsuri au în vedere autoritățile române pentru reducerea prețurilor la carburanți și dacă se ia în calcul raționalizarea benzinei și motorinei. Ieri, Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe Ilie Bolojan, Bogdan Ivan, Ciprian Șerban și reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol, pentru a discuta aceste chestiuni.

"Sunt două chestiuni distincte. Una este aprovizionarea, cealaltă este prețul. În discuția de ieri de la Cotroceni am discutat despre procurare, despre posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibil pe piață. Nu suntem acolo, România este într-o poziție ceva mai bună decât alte țări europene pentru că are o parte din producția internă, pentru că are o parte din rafinarea pe teritoriul ei, lanțurile sunt mai scurte.

VEZI ȘI: Măsurile Guvernului în criza carburanților. Ionuț Dumitru, consilier al premierului: Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă

Ce s-a discutat ieri la Cotroceni a fost că în momentul acesta nu este o urgență pentru România, însă, așa cum există niște scenarii de criză pentru gaze, cum există niște scenarii de criză pentru energie electrică, începe să se lucreze la un scenariu de criză pentru eventualitatea în care va exista o criză de aprovizionare pe produse din petrol. 

Nicușor Dan, despre prețul carburanților: În ipoteza în care lucrurile continuă în direcția asta, vom avea o presiune mare

Pe partea de prețuri, aici sunt mulți factori pe care noi nu îi putem controla în momentul de față. Spre exemplu, a început o oarecare tranzitare a strâmtorii Ormuz. Vom vedea în zilele următoare cât la sută din lipsa acestui necesar va fi suplinită prin această traversare parțială.

În ipoteza în care lucrurile continuă în direcția asta, vom avea o presiune mare pe preț, să zicem 2-3 luni de acum, și vom vedea în ce măsură bugetul poate să compeneseze, așa cum a făcut-o zilele trecute", a declarat Nicușor Dan.

