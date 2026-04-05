Măsurile Guvernului în criza carburanților. Ionuț Dumitru, consilier al premierului: Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă

Întrebat dacă România s-ar alătura solicitării formulate de cinci state europene de adăugare a unei taxe comune la nivelul UE pe profiturile excepționale ale companiilor energetice, consilierul premierului Ilie Bolojan a răspuns că Guvernul României a luat deja câteva măsuri în criza carburanților: „Nu știu dacă ar trebui să fie sau nu interesată. Cert e că în România au fost luate niște măsuri recent. Unele în direcția aceasta de supraimpozitare a profiturilor excepționale, altele de plafonare a marjelor la nivelul anului anterior. Și avem și măsuri de compensare a unei părți din accize.

România a luat, zilele trecute, o serie de măsuri care previne scenariul în care companiile din domeniu ar profita de acest preț al petrolului mult mai mare și ar transfera către consumatorul final un preț probabil nejustificat de mare. Nu cred că avem acest risc, în condițiile în care marjele sunt plafonate, iar supraimpozitarea pe partea de extracție a petrolului din România va funcționa, și el, probabil, ca mecanism”, a spus consilierul guvernamental Ionuț Dumitru, la Digi24.

Guvernul așteaptă noi scăderi la pompă în perioada următoare

Oficialul a spus că rezultatele primelor măsuri luate de Guvern pentru temperarea fenomenului creșterilor de prețuri la pompă sunt „în linie cu așteptările”: „După plafonarea adaosurilor (n.r. adaos comercial la carburanți) a fost un efect de stopare, cel puțin, a creșterilor de prețuri și chiar o scădere la anumite lanțuri de benzinării”.

La prețul de la pompă ar trebui să se observe noi scăderi, a mai spus acesta, după aplicarea reducerii accizei cu 30 de bani, deși în multe benzinării din țară prețul a crescut deja cu aproximativ aceeași sumă: „Începând cu săptămâna viitoare - de marți, dacă nu mă înșel, - intră în vigoare măsura cu rambursarea unei părți din accize, acei 30 de bani/litru. Ar trebui să vedem un nou efect în piață după această măsură. Sigur, dacă prețurile continuă să crească pe piețele internaționale, efectele măsurilor pe care Guvernul le-a luat, probabil, vor fi diminuate. Dar măcar mai compensăm, cumva, prin aceste măsuri, din efectele negative pe care aceste evoluții în piețele internaționale le aduc”, a adăugat Ionuț Dumitru.

Ionuț Dumitru: Impactul bugetar al măsurilor, „deloc de neglijat”

Mai mult, consilierul premierului a spus că eforturile Guvernului Bolojan în criza carburanților sunt semnificative din punct de vedere al alocării bugetare, iar cei care se așteaptă ca Executivul să stopeze creșterile de prețuri la carburanți au doar iluzii: „Dacă cineva-și închipuie că putem stopa sau putem reveni la prețurile dinainte, este o iluzie. Nu putem face asta. Putem face ca creșterile prețurilor de la pompă să fie ceva mai mici decât ar justifica-o evoluțiile din piețele internaționale. Dar să putem compensa în totalitate evoluțiile de pe piețele internaționale este iluzoriu. Nu putem face asta, nu avem resursele să putem face asta.

Impactul bugetar al măsurilor nu e deloc de neglijat. (...) Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă cu resurse publice, pentru că asta ar însemna și o mai mare presiune pe deficitul bugetar, care are deja un nivel foarte înalt”, a mai declarat el, duminică seară.

Germania, Italia, Spania, Portugalia și Austria au solicitat Uniunii Europene, sâmbătă, ca operatorii energetici să contribuie la atenuarea poverii asupra consumatorilor și contribuabililor generată de războiul din Orientul Mijlociu, utilizând profiturile suplimentare pe care companiile le acumulează datorită creșterii prețurilor la combustibili.

