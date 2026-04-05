Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 37: Un port din Emiratele Arabe Unite, vizat de un atac, patru răniţi / Donald Trump, mesaj despre ultimatumul dat Iranului

Update: Un port din Emiratele Arabe Unite, vizat de un atac, patru răniţi

Portul Khor Fakkan, situat pe coasta de est a Emiratelor Arabe Unite, în apropierea intrării în strâmtoarea Ormuz, a fost ţinta unui atac, au anunţat duminică autorităţile locale, notează AFP.

Patru persoane au fost rănite de căderea resturilor rezultate în urma interceptării proiectilului, care nu a fost identificat de autorităţi.

O persoană, rănită grav, este de naţionalitate nepaleză, iar celelalte trei, care au suferit răni descrise ca fiind "moderate spre uşoare", sunt de naţionalitate pakistaneză.

Incidentul a provocat un incendiu, care a fost controlat, potrivit aceleiaşi surse.

Agenţia maritimă britanică UKMTO a raportat, de asemenea, acest incident, menţionând "proiectile necunoscute" care au căzut în "imediata apropiere" a unui port-container aflat la chei pentru încărcare.

Ţările din Golf sunt vizate zilnic de atacuri cu drone şi rachete iraniene, ca răspuns la ofensiva americano-israeliană pe teritoriul său.

Update: Trump confirmă că le-a trimis arme protestatarilor în Iran

Statele Unite le-au trimis arme protestatarilor în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale care au avut loc în Iran în ianuarie, a confirmat duminică preşedintele american Donald Trump, într-un interviu acordat postului Fox News, relatează agenţia EFE.

Armele au fost trimise prin intermediul kurzilor, a precizat el. "Le-am trimis multe arme. Le-am trimis prin intermediul kurzilor. Şi cred că (armele) au rămas la kurzi", a spus Trump.

Este prima dată când el recunoaşte public că le-a trimis arme protestatarilor iranieni, după ce în ultimele luni a denunţat represiunea dură exercitată de regimul iranian împotriva manifestanţilor.

Potrivit ziarului Washington Post, Trump le-a cerut kurzilor, o minoritate care se opune guvernului iranian, să se alăture SUA şi Israelului în încercarea de a obţine o schimbare de regim politic la Teheran. "Ne-a spus că kurzii trebuie să-şi aleagă tabăra în această luptă: fie cu SUA şi Israel, fie cu Iranul", a spus despre Trump un oficial citat de acest ziar, cu solicitarea de a i se păstra anonimatul.

Update: OPEC+ creşte producţia de petrol, dar avertizează asupra costului şi duratei reconstrucţiei infrastructurilor distruse de război

Arabia Saudită, Rusia şi alţi şase membri ai OPEC+ au decis duminică să crească din nou cotele de producţie de petrol, dar au avertizat că repunerea în funcţiune a infrastructurilor energetice avariate de războiul din Orientul Mijlociu va fi costisitoare şi va necesita mult timp, relatează AFP.

Pentru a doua lună consecutiv, ţările OPEC+, grup ce include şi mai multe state din Golf care au fost vizate de atacurile de represalii iraniene în urma războiului lansat de SUA şi Israel, au convenit o creştere a producţiei cu 206.000 de barili pe zi începând din luna mai, potrivit unui comunicat.

La 1 martie, aceste opt ţări - Algeria, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kazahstan, Kuweit, Oman şi Rusia - hotărâseră deja să-şi majoreze cotele de producţie de petrol tot cu 206.000 de barili pe zi, începând din luna aprilie.

Avertismentul lansat de OPEC+

Pe de altă parte, OPEC+ a avertizat că repararea instalaţiilor energetice afectate de război va fi costisitoare şi de durată, situaţie care ar putea exacerba dificultăţile de aprovizionare cu petrol şi produse petroliere la nivel global.

Totodată, organizaţia a subliniat importanţa crucială a protejării rutelor internaţionale de transport maritim pentru a asigura un flux neîntrerupt de petrol, produse petroliere şi gaz natural lichefiat.

Declaraţia nu menţionează direct războiul din Iran, dar acest conflict, prin închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz şi atacurile asupra infrastructurilor petroliere din Golf, a perturbat pieţele energetice globale şi a provocat o creştere a preţurilor. Această situaţie a influenţat în mod clar decizia anunţată duminică, când petrolul Brent era cotat la peste 109 dolari barilul, faţă de mai puţin de 70 de dolari înaintea începerii războiului.

Update: Omanul şi Iranul au discutat opţiunile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Omanul, ţară din Golful Persic care este una dintre riveranele Strâmtorii Ormuz şi care a mediat mai multe runde de negocieri între SUA şi Iran, a avut duminică discuţii cu reprezentanţi iranieni pentru a "analiza opţiunile" privind asigurarea redeschiderii Strâmtorii Ormuz, în urma ameninţărilor preşedintele american Donald Trump la adresa Iranului, relatează agenţia EFE.

Ca represalii după războiul pornit împotriva sa de SUA şi Israel, Iranul a blocat de facto acest coridor navigabil esenţial exportului petrolului şi gazului din Golf, ameninţând că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, Israel şi cu aliaţii acestora.

Potrivit agenţiei oficiale de ştiri omaneze ONA, "Omanul şi Republica Islamică Iran au avut o întâlnire la nivel de subsecretari de stat din Ministerele de Externe, în cadrul căreia au analizat posibilele opţiuni pentru asigurarea unei treceri line prin Strâmtoarea Hormuz, în circumstanţele regionale actuale".

Experţi şi specialişti din cele două ţări au participat la întâlnire şi "ambele părţi au prezentat o serie de opinii şi propuneri pe această temă", adaugă aceeaşi agenţie de presă, fără a oferi detalii suplimentare.

Update: Trump vede "şanse bune" de a ajunge până luni la un acord cu Iranul, pe care-l ameninţă din nou

Preşedintele american Donald Trump a estimat duminică, într-un interviu la postul Fox News, că există "şanse bune" de a ajunge la un acord cu Iranul luni, data expirării ultimatumului său adresat Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, transmit agenţiile AFP şi EFE.

"Cred că există şanse bune de a ajunge mâine la un acord. Negocieri se desfăşoară chiar acum", a susţinut Trump în interviul acordat unui jurnalist al postului Fox News. Altfel, a ameninţat el din nou Iranul, "veţi vedea poduri şi centrale electrice prăbuşindu-se în toată ţara". "Mă gândesc să arunc totul în aer şi să pun mâna pe petrolul" iranian, a insistat Trump.

Mai devreme duminică, într-un mesaj violent şi plin de insulte postat pe reţeaua sa de socializare Truth Social, Trump a scris că "marţi va fi în Iran Ziua Centralelor Electrice şi Ziua Podurilor, toate într-una singură. Nimic nu se va compara cu asta !!! Deschideţi Nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi ajunge în Iad - VEŢI VEDEA! Slavă lui Allah".

El a dat anterior Iranului mai multe ultimatumuri, pe care apoi le-a amânat, motivând că a decis astfel pentru a permite desfăşurarea unor negocieri despre care a susţinut că ar fi fost în derulare, dar au fost negate de Iran, cel mai recent ultimatum al său expirând pe 6 aprilie.

Președintele SUA promite că îi va face pe iranieni „să trăiască în iad” dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă

„Marți va fi Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran”, spune președintele SUA într-o postare pe Truth Social.

El a scris: „Nu va mai fi nimic asemănător!!! Deschideți nenorocita de strâmtoare, nebuni ticăloși, sau veți trăi în iad – DOAR UITAȚI-VĂ! Slavă lui Allah”, a mai scris Donald Trump.

Comandouri americane au pătruns adânc în teritoriul Iranului pentru a recupera un membru al echipajului avionului de vânătoare bombardier doborât în Iran, a relatat duminică presa americană, în urma anunţului preşedintelui Donald Trump privind salvarea pilotului, conform AFP, citată de Agerpres.

Aeronava, un bombardier de vânătoare F-15E, s-a prăbuşit în sud-vestul Iranului, iar cei doi ocupanţi ai săi s-au catapultat în zbor, conform presei americane şi iraniene. Iranul şi presa americană au relatat că avionul a fost doborât, lucru pe care administraţia Trump nu l-a confirmat oficial.

Iranul a anunţat vineri că a doborât două avioane de război americane, oferind o recompensă pentru capturarea unuia dintre piloţi, în timp ce un alt membru al echipajului a fost recuperat rapid în timpul unei operaţiuni a forţelor speciale americane.

Conform publicaţiei The New York Times, care citează un oficial sub protecţia anonimatului, unitatea specială a Marinei american SEAL Team 6 a fost însărcinată cu dificila misiune de a-l extrage pe al doilea pilot, în timp ce avioane de atac americane aruncau bombe şi deschideau focul asupra convoaielor iraniene pentru a le ţine la distanţă.

Conform site-ului de ştiri Axios, care citează un oficial american, ofiţerul, care era responsabil de sistemele de armament şi a fost rănit în timpul catapultării, a putut totuşi să meargă şi a evitat capturarea în munţi mai mult de o zi.

Acesta era echipat cu un pistol, un semnalizator şi un dispozitiv de comunicare securizat pentru a se coordona cu salvatorii, a adăugat New York Times.

Conform publicaţiei, comandourile americane au deschis focul în timp ce avansau spre ofiţer pentru a împiedica forţele iraniene să se apropie de locul de salvare.

Conform New York Times şi CBS, două dintre avioanele menite să-i aducă în siguranţă pe pilot şi pe salvatorii săi au fost blocate la o bază izolată din Iran şi au trebuit distruse pentru a preveni căderea lor în mâinile forţelor iraniene. Aceleaşi surse au relatat că forţele americane au folosit apoi alte trei avioane de transport.

Duminică, armata iraniană a susţinut că Statele Unite au folosit un aeroport abandonat din apropierea oraşului Isfahan, în sudul ţării, pentru operaţiunea sa de salvare.

Agenţia de ştiri iraniană Tasnim, citând un oficial provincial, a relatat că cinci persoane au fost ucise în timpul operaţiunii americane, fără a preciza dacă este vorba de civili sau militari.

Potrivit unui oficial israelian din domeniul securităţii, citat de Reuters, Israelul a oferit asistenţă de informaţii Statelor Unite în timpul operaţiunii de salvare a pilotului american blocat în Iran şi a oprit atacurile în zonă pentru a facilita misiunea.

Preşedintele american a afirmat pe reţeaua sa de socializare Truth Social că soldatul, un "colonel foarte respectat", este "în siguranţă" după "una dintre cele mai îndrăzneţe operaţiuni de căutare şi salvare din istoria SUA".

De la începutul războiului, pe 28 februarie, nu s-a raportat niciun soldat american ucis sau capturat pe teritoriul iranian, dar 13 au murit în Kuweit, Arabia Saudită şi Irak.

Un petrolier încărcat cu țiței irakian a fost văzut trecând prin Strâmtoarea Ormuz în apropierea coastei iraniene, la o zi după ce Iranul a declarat că Irakul este scutit de orice restricții privind tranzitul pe ruta maritimă vitală, arată datele de la LSEG și Kpler.

Potrivit serviciului de urmărire a traficului maritim, Ocean Thunder a fost localizat în Golful Oman în urmă cu o oră.

Întreruperea internetului impusă de autorităţile din Iran a doborât recordurile pentru cea mai lungă durată înregistrată vreodată într-o ţară, a transmis duminică ONG-ul de monitorizare a securităţii cibernetice NetBlocks, citat de AFP şi Agerpres.

"Întreruperea la nivel naţional din Iran este acum cea mai lungă înregistrată vreodată în orice ţară, depăşind toate celelalte incidente comparabile ca gravitate, ajungând la a 37-a zi consecutivă", a explicat NetBlocks pe platforma X.

ONG-ul a menţionat că a documentat anterior perioade mai lungi de întreruperi, dar la scară regională, şi a subliniat, de asemenea, că Coreea de Nord nu a fost niciodată conectată la internetul global.

O nouă serie de atacuri iraniene împotriva ţărilor din Golf a avariat duminică instalaţii energetice din Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi Kuweit, unde un complex ministerial şi uzine de desalinizare a apei au suferit daune, potrivit unor surse locale, relatează AFP şi Agerpres.

Monarhiile din Golf sunt vizate zilnic de drone şi rachete iraniene de la începutul războiului dintre Israel şi Statele Unite, pe de o parte, şi Iran, de cealaltă parte, pe 28 februarie.

Teheranul îşi acuză vecinii că permit forţelor americane să lanseze atacuri de pe teritoriile lor, lucru pe care ţările respective îl neagă.

În Bahrain, un atac cu drone iraniene a provocat un incendiu la un rezervor aparţinând companiei petroliere de stat, Bapco, flăcările fiind ulterior stinse, a precizat compania.

"Pagubele sunt în prezent în curs de evaluare. Nu au fost raportate victime", a adăugat compania într-un comunicat.

În Abu Dhabi, autorităţile au raportat că luptă împotriva incendiilor de la uzina petrochimică Borouge, cauzate de căderea de resturi după interceptarea unor atacuri iraniene.

"Operaţiunile de la faţa locului au fost imediat suspendate în timp ce sunt evaluate pagubele. Nu au fost raportate victime", a informat biroul de presă al emiratului din Golf.

Ministerul Apărării din Emirate raportase anterior atacuri cu rachete şi drone provenite din Iran.

Kuweitul a anunţat că atacurile iraniene au provocat "pagube semnificative" la două centrale electrice şi de desalinizare a apei, precum şi la un complex ministerial din capitală.

Citată de agenţia oficială de ştiri Irna, armata iraniană a declarat că vizează situri militare din Kuweit, precum şi industria aluminiului din Emirate, pe care o acuză că este folosită pentru a produce piese pentru aeronave, rachete şi vehicule blindate americane.

După ce o dronă "ostilă lansată ca parte a agresiunii odioase a Iranului" a avariat complexul ministerial din oraşul Kuweit, angajaţii guvernamentali lucrează de la distanţă duminică, iar toate vizitele la complex sunt suspendate, conform Ministerului Finanţelor.

O clădire a fost avariată, dar nu au existat victime, a precizat ministerul.

Conform Ministerului Electricităţii, Apei şi Energiei Regenerabile din Kuweit, atacurile iraniene au dus la "oprirea a două unităţi de generare a energiei electrice, dar nu au fost raportate victime."

Kuweitul a acuzat în repetate rânduri Iranul că a atacat instalaţiile sale de desalinizare, un tip de infrastructură de care statele din Golf se bazează în mare măsură pentru aprovizionarea cu apă.

Infrastructura civilă a fost, de asemenea, afectată în Iran.

Sâmbătă, cinci persoane au fost ucise în atacuri israeliano-americane asupra unui sit petrochimic din provincia Khuzestan (sud-vest), potrivit unui înalt oficial iranian.

Armata israeliană declară că a lansat noi atacuri asupra infrastructurii Hezbollah din Beirut, după ce i-a avertizat pe locuitorii din suburbiile sudice ale capitalei libaneze să evacueze zona în această dimineață.

Între timp, gruparea susținută de Iran declară că a lansat rachete spre nordul Israelului - pe care IDF susține că le-a interceptat, potrivit presei israeliene.

Schimbul de focuri are loc la câteva ore după ce Hezbollah a declarat că a lovit peste noapte o navă de război israeliană în largul coastei Libanului cu o rachetă. Potrivit presei israeliene, IDF a declarat că nu era la curent cu incidentul.

Armata israeliană a ordonat locuitorilor dintr-un cartier din suburbiile sudice ale capitalei libaneze, Beirut, să își părăsească locuințele înainte de un atac.

„Tuturor celor prezenți în clădirea marcată cu roșu, așa cum se arată pe hartă, și în clădirile adiacente: Vă aflați în apropierea unei instalații afiliate Hezbollah”, a declarat purtătorul de cuvânt, Avichay Adraee.

Într-o postare pe X, Adraee a distribuit o hartă a cartierului Ghobeiry, care prezintă o clădire evidențiată cu roșu.

Armata israeliană susține că a ucis 90 de „teroriști” în sudul Libanului de la reluarea ostilităților dintre Israel și Hezbollah.

Armata a mai declarat că a ucis doi luptători Hezbollah în ultimele 24 de ore și că forțele sale aeriene au distrus peste noapte o parte din infrastructura grupării.

Două centrale energetice din Bahrain au fost afectate de incendii din cauza atacurilor iraniene pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, a relatat duminică agenţia de ştiri BNA a statului din Golf, preluată de dpa şi Agerpres.

Mai multe unităţi operaţionale de la Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) au fost atacate cu drone iraniene în primele ore ale zilei de duminică, declanşând incendii în unităţile afectate, a precizat agenţia.

Incendiile au fost ulterior stinse şi nu au fost raportate victime, a adăugat BNA.

Într-un incident separat, BNA a citat compania de stat Bapco Energies anunţând că un rezervor a luat foc la una dintre instalaţiile sale de depozitare după un atac cu drone iraniene. Nu au existat victime, a precizat aceasta.

"Incendiul a fost complet stins, iar situaţia este sub control", conform relatării.

Atacurile raportate au loc pe fondul represaliilor Iranului care vizează aliaţii SUA şi poziţiile americane din regiune.

Bahrainul, care găzduieşte Flota a Cincea a Marinei SUA, este un centru cheie pentru operaţiunile militare americane în Orientul Mijlociu.

Autoritatea de Radiodifuziune din Israel raportează că au fost activate alarme în tot nordul țării, inclusiv în orașul portuar Haifa.

Statele Unite și Israelul sunt „responsabile” pentru instabilitatea regională continuă și impactul acesteia la nivel mondial, i-a spus ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, omologului său pakistanez, potrivit agenției de știri Fars.

Într-o convorbire telefonică cu ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, Araghchi a subliniat, de asemenea, „determinarea fermă” a Iranului de a continua să apere suveranitatea și integritatea teritorială a țării, „folosind toate mijloacele”.

În ultimele zile, Pakistanul și Ishaq Dar au făcut presiuni asupra părților aflate în conflict pentru a ajunge la o soluție negociată la impasul militar și au subliniat importanța „continuării consultărilor” pentru atingerea obiectivului.

Mai multe aeronave au fost distruse în timpul misiunii SUA de căutare a unui pilot blocat în Iran, au declarat duminică Gardienii Revoluţiei, conform agenţiei de ştiri iraniene Tasnim, preluată de Reuters şi Agerpres.

"În timpul unei operaţiuni comune (Forţe Aerospaţiale, Forţe Terestre, Unităţile Populare, Basij şi Poliţie), au fost distruse aeronave inamice", a declarat grupul după ce comandamentul poliţiei iraniene a anunţat că un avion american C-130 a fost doborât în sudul oraşului Isfahan.

Purtătorul de cuvânt al sediului central Khatam al-Anbiya, comandamentul unificat al forţelor armate iraniene, a declarat că printre aeronavele doborâte se numără un avion de transport militar C-130, precum şi două elicoptere Black Hawk.

Anterior duminică, armata iraniană a declarat, de asemenea, că a doborât o dronă israeliană în aceeaşi provincie.

Agenţia iraniană de presă Tasnim a mai relatat că cinci persoane au fost ucise în atacuri aeriene în sud-vestul Iranului, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul operaţiunii americane de găsire a pilotului american dispărut după prăbuşirea avionului său, pe care Teheranul susţine că l-a doborât.

"Cinci persoane au căzut martiri în atacul de aseară din zona Kouh-e Siah", în provinciile Kohgiluyeh şi Boyer-Ahmad, în timpul operaţiunii americane de căutare a pilotului, a afirmat un oficial provincial, citat de Tasnim, preluată de AFP.

Duminică, preşedintele american Domald Trump a anunţat că cel de-al doilea pilot american al cărui avion s-a prăbuşit în Iran a fost salvat de armata americană şi este acum în siguranţă.

Autoritățile din Abu Dhabi intervin la mai multe incendii care au izbucnit la uzina petrochimică Borouge, cauzate de resturi căzute în urma unei interceptări.

„Operațiunile de la uzină au fost imediat suspendate în așteptarea unei evaluări a pagubelor”, se arată într-un comunicat emis de Biroul de presă din Abu Dhabi.

Până în prezent nu au fost raportate victime, a adăugat acesta.

Autorităţile iraniene au executat duminică prin spânzurare doi bărbaţi, după ce au fost condamnaţi pentru că au acţionat în numele Israelului şi al Statelor Unite în timpul valului de proteste antiguvernamentale de la începutul acestui an, a anunţat sistemul judiciar, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Mohammad-Amin Biglari şi Shahin Vahedparast (...) au fost spânzuraţi după ce Curtea Supremă a revizuit cazul şi a confirmat verdictul final", a relatat site-ul Mizan al sistemului judiciar, adăugând că cei doi bărbaţi au participat la protestele care au atins apogeul în ianuarie, înainte de începerea ofensivei americano-israeliane împotriva Iranului.

Protestele au izbucnit la sfârşitul lunii decembrie din cauza creşterii costului vieţii, după care s-au extins şi au evoluat în demonstraţii antiguvernamentale.

Autorităţile au declarat că protestele au început paşnic înainte de a se transforma în "revolte susţinute de străinătate", care au implicat crime şi acte de vandalism.

Aflat acum în război cu Statele Unite şi Israel în urma atacului comun din 28 februarie, Iranul a efectuat în ultimele zile mai multe execuţii ale unor persoane legate de proteste sau de grupuri de opoziţie, în special membri ai Organizaţiei Mujahedinilor Poporului din Iran (MEK), care este interzisă în ţară şi desemnată drept organizaţie "teroristă".

Sâmbătă, Iranul a executat doi membri ai MEK, după ce alţi patru membri condamnaţi ai grupării au fost spânzuraţi la începutul săptămânii.

Joi, autorităţile au executat un bărbat în vârstă de 18 ani condamnat pentru că a lucrat pentru Israel şi Statele Unite în timpul protestelor, după alte trei execuţii din aceleaşi motive în martie.

Guvernul a recunoscut peste 3.000 de morţi în proteste, dar pune violenţa pe seama "actelor teroriste" orchestrate de Statele Unite şi Israel.

ONG-ul american HRANA (Human Rights Activists News Agency) a contabilizat peste 7.000 de morţi, marea majoritate protestatari, şi a avertizat că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare.

Iranul ocupă locul al doilea în lume ca număr de execuţii, după China, conform grupurilor pentru drepturile omului, între care şi Amnesty International.

Arabia Saudită a interceptat o rachetă de croazieră. Ministerul Apărării din Arabia Saudită declară că proiectilul a fost interceptat și distrus în ultimele ore.

Președintele SUA a confirmat salvarea militarului american care a dispărut după ce avionul său F-15E a fost doborât deasupra Iranului.

„L-AM PRINS! Dragi concetățeni americani, în ultimele ore, armata Statelor Unite a realizat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria SUA, pentru unul dintre incredibilii noștri ofițeri membri ai echipajului, care se întâmplă să fie și un colonel foarte respectat și despre care sunt încântat să vă anunț că este acum în siguranță și nevătămat!”, a scris el.

Donald Trump spune că ofițerul american salvat a suferit răni, dar va fi bine.

Potrivit acestuia, armata americană monitoriza locația ofițerului de armament, care este colonel, „24 de ore pe zi” și „planifica cu sârguință salvarea sa”.

Armata americană a trimis „zeci de avioane, înarmate cu cele mai letale arme din lume, pentru a-l recupera”, a spus Trump. „A suferit răni, dar va fi bine.”

„Faptul că am reușit să realizăm ambele operațiuni, fără ca măcar un american să fie ucis sau măcar rănit, dovedește încă o dată că am atins o dominație și o superioritate aeriană covârșitoare asupra cerului iranian”, a mai spus Donald Trump.

Știre inițială

O nouă serie de atacuri iraniene împotriva ţărilor din Golf, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a provocat pagube semnificative în Kuweit, inclusiv la un complex guvernamental, centrale electrice şi instalaţii de desalinizare a apei, informează AFP, citată de Agerpres.

Armata iraniană a susţinut, de asemenea, că a vizat industria aluminiului din Emiratele Arabe Unite, care a declarat că încerca să intercepteze un atac cu rachete şi drone.

În urma anunţului armatei kuweitiene privind mai multe valuri de "ameninţări cu rachete şi drone ostile", Ministerul Finanţelor a anunţat că "un complex guvernamental din oraşul Kuweit a fost vizat sâmbătă noapte (...) de o dronă ostilă, ca parte a odioasei agresiuni iraniene".

"Acest incident a provocat pagube materiale semnificative clădirii, dar, slavă Domnului, nu au existat victime", a adăugat ministerul, precizând că funcţionarii vor lucra de la distanţă duminică şi că toate vizitele la complex au fost suspendate.

Mai târziu în cursul nopţii, Ministerul Electricităţii, Apei şi Energiei Regenerabile din emirat a declarat că două centrale electrice şi de desalinizare au fost vizate de "drone ostile ca parte a odioasei agresiuni iraniene".

Acest lucru a cauzat "pagube materiale semnificative şi oprirea a două unităţi de generare a energiei electrice, fără a face victime", a scris ministerul într-un comunicat.

Kuweitul a acuzat în repetate rânduri Iranul că i-a atacat instalaţiile de desalinizare, un tip de infrastructură de care statele deşertice din Golf se bazează în mare măsură pentru aprovizionarea cu apă.

Ca răspuns la ofensiva israeliano-americană împotriva sa, Iranul şi-a intensificat atacurile din ultimele săptămâni împotriva bazelor militare, instalaţiilor energetice şi altor infrastructuri din statele din Golf. Teheranul susţine că vizează doar interesele americane din regiune.

În Emiratele Arabe Unite, Ministerul Apărării a raportat duminică dimineaţă atacuri care au vizat ţinte neidentificate, afirmând că "sunetele auzite în toată ţara sunt rezultatul operaţiunilor în curs împotriva acestor rachete şi drone".

Într-un comunicat publicat de agenţia oficială de ştiri IRNA, armata iraniană a indicat că a vizat situri din industria aluminiului din Emiratele Arabe Unite, precum şi ţinte militare americane, în special în Kuweit.

Ea susţine că industria aluminiului din Golf a furnizat Statelor Unite materiale pentru producţia de avioane de vânătoare, rachete şi vehicule blindate.

În Bahrain, Ministerul de Interne a raportat un incendiu la o instalaţie nespecificată, cauzat de "agresiunea iraniană", declarând ulterior că acesta a fost ţinut sub control.

Joi, secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) a cerut Consiliului de Securitate al ONU să autorizeze utilizarea forţei pentru a elibera Strâmtoarea Ormuz.

Aceste declaraţii vin în contextul în care cei 15 membri ai Consiliului discută de două săptămâni un proiect de rezoluţie înaintat de Bahrain, care ar autoriza un stat sau o coaliţie de state să utilizeze "toate mijloacele necesare pentru a asigura libertatea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz, care este practic paralizată de o lună".

Însă ideea, susţinută de Statele Unite, nu este universal acceptată şi încă nu a avut loc niciun vot.

Siria a închis punctul de trecere a frontierei cu Libanul

Siria a închis punctul de trecere a frontierei Jdeidet Yabous cu Libanul, după ce Israelul a amenințat că va ataca partea libaneză a punctului de trecere.

Mazen Alloush, director de relații publice la Autoritatea Generală pentru Porturi și Vamă din Siria, a declarat că punctul de trecere este folosit „exclusiv” pentru traficul civil și nu servește „niciunui scop militar”.

Punctul de trecere se află la nord-vest de Damasc, pe o autostradă majoră care leagă capitala siriană de Beirut.

Israelul a intensificat atacurile aeriene și operațiunile terestre în sudul Libanului, în timp ce încearcă să stabilească acolo o zonă tampon. Peste 1,2 milioane de persoane au fost strămutate de la începutul ultimei ofensive.

Bahrainul stinge incendiul provocat de „agresiunea iraniană”

Ministerul de Interne al țării declară că echipajele de apărare civilă au „stins un incendiu la instalație” care a izbucnit „ca urmare a agresiunii iraniene”.

Anunțul a venit la o oră după ce Bahrainul a activat sirenele de raid aerian.