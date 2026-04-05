Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
Iranul a tras 6 salve de rachete asupra Israelului: Bloc din Haifa, cu 7 etaje, avariat și cel puțin 4 răniți
Data actualizării: 21:28 05 Apr 2026 | Data publicării: 21:25 05 Apr 2026

Iranul a tras 6 salve de rachete asupra Israelului: Bloc din Haifa, cu 7 etaje, avariat și cel puțin 4 răniți
Autor: Andrei Itu

Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Iranul a lansat şase salve de rachete asupra Israelului duminică până la ora locală 19:00, iar una dintre rachete a lovit direct o clădire rezidenţială în oraşul Haifa.

Cel puțin patru oameni au fost răniți în Haifa, după ce o rachetă a lovit direct o clădire rezidențială, în contextul celor șase salve de rachete trase de Iran asupra Israelului până duminică, ora locală 19:00.

Regulile militare israeliene interzic publicarea locaţiilor de impact ale rachetelor dacă acestea lovesc infrastructura critică sau militară, astfel că Serviciile de urgenţă israeliene raportează de obicei numai impacturile asupra zonelor civile, relatează agenţia EFE.

Sirene activate în apropierea graniței cu Libanul și în zona Beersheba

În zonele din proximitatea graniţei cu Libanul sirenele de raid aerian au sunat de mai multe ori pe parcursul zilei de asemenea din cauza rachetelor trase dinspre Liban de gruparea şiită Hezbollah.

În primele ore ale dimineţii, sirenele au fost activate în zona Beersheba, un oraş situat în deşertul sudic Negev, o ţintă frecventă a atacurilor iraniene datorită proximităţii sale faţă de situri militare şi strategice.

Rafinăria din Haifa, lovită dar fără pagube majore

Sirenele de raid aerian au sunat şi în nord, într-o zonă ce cuprinde oraşul de coastă Haifa, o ţintă constantă a represaliilor iraniene în acest război declanşat de SUA şi Israel. Două dintre salvele de rachete lansate duminică au reuşit să lovească din nou rafinăria din Haifa, însă fără a provoca pagube semnificative.

Trei salve de rachete au ţintit apoi din nou Haifa şi Beersheba

Alte trei salve de rachete au ţintit apoi din nou Haifa şi Beersheba, fiind lovit poligonul industrial Neot Hovav, unde au fost provocate pagube minore unei fabrici, potrivit serviciului de pompieri Israelian.

Ultimul atac a avut loc la scurt timp după ora 18:00, când sirenele au fost activate atât în nordul, cât şi în sudul ţării. O rachetă a lovit direct un bloc de şapte etaje la Haifa, provocând patru răniţi.

Până la ora locală 19:00 nu au fost semnalate atacuri în regiunea centrală a ţării, care include Tel Aviv şi Ierusalimul, o ţintă frecventă a rachetelor iraniene, notează Agerpres.

