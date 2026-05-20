Alexandru Filip, managerul Organizației de Management a Destinației (OMD) Tulcea, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre nevoia ultimului mare oraș de pe Dunăre de a atrage turiști străini care să descopere atât particularitățile istorice și culturale ale urbei, cât și Delta Dunării în ansamblul ei.

„Aeroportul poate fi o piesă importantă în dezvoltarea turismului tulcean. Așteptăm cu toții să devină complet operațional. Au fost niște chartere, însă mult sub potențialul aeroportului.

Din acest an vom avea o cursă de linie regulată, Tulcea - Roma. A fost votată în Consiliul Județean Tulcea, este parțial subvenționată de CJ și va fi operațională din luna septembrie. Eu, dacă aș fi stat la masa deciziei, aș fi propus Germania, din simplul argument că cei mai mulți turiști în deltă sunt nemți.

Era foarte simplu să conectezi Tulcea cu Frankfurt sau alt loc din Germania, dar așa s-a luat decizia și așa va fi“, a precizat, pentru DC News, managerul OMD Tulcea, Alexandru Filip.

Foto: Ioan Radu GAVA

Alexandru Filip (OMD Tulcea): Vom testa campanii de promovare pe Italia

Chiar dacă respectiva cursă, Roma - Tulcea, va aduce Delta Dunării mai aproape de potențialii turiști italieni, Alexandru Filip se teme că outgoing-ul va fi mai puternic decât incoming-ul, deoarece mai mulți tulceni își vor dori să meargă la Roma.

„Optimismul rămâne viu și sperăm ca această cursă să aducă și turiști străini în Tulcea și în Delta Dunării“, a punctat Alexandru Filip.

Cum Organizația de Management al Destinației Tulcea a ajuns deja la al treilea an de viață și se află în faza finală de construcție, în următoarele etape, aceasta își va consolida statutul și va pune la dispoziția turiștilor străini ghizi dedicați pe anumite limbi, inclusiv italiană.

„Încă nu avem un ghid care să comunice exclusiv în italiană, dar vom avea“, a precizat încrezător Alexandru Filip, adăugând că OMD-ul va testa diferite campanii de promovare pe zona de Italia.