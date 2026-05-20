Plan strategic al Turciei pentru NATO: Conductă militară de 1,2 miliarde de dolari până în România. Anunțul Ministerului de Apărare

Contraamiralul Zeki Aktürk, purtătorul de cuvânt al ministerului, a declarat într-o conferință de presă că proiectul „conductei de combustibil NATO are ca scop consolidarea aprovizionării cu energie pentru aliații de pe frontul estic și se află în prezent în proces de aprobare internă în cadrul NATO”, informează AJP News.

Reducerea dependenței de transportul maritim al combustibilului

Aktürk a subliniat importanța proiectului în contextul evoluțiilor recente din Strâmtoarea Ormuz și spune că acesta ar putea reduce dependența NATO de transportul maritim al combustibilului și ar putea îmbunătăți aprovizionarea și interoperabilitatea dintre statele membre.

El a menționat, de asemenea, că fondurile comune ale NATO ar urma să fie utilizate dacă proiectul va fi realizat. Totuși, a precizat că este vorba despre o „propunere de conductă militară pentru combustibil”, ceea ce înseamnă că, și dacă va fi finalizată, scopul principal va fi unul militar, nu civil.

Traseul propus prin Bulgaria și România

Bloomberg a relatat anterior că Turcia a propus un proiect de conductă militară în valoare de 1,2 miliarde de dolari către NATO, care ar urma să treacă prin Bulgaria până în România. Inițiativa are ca obiectiv consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu combustibil și îmbunătățirea interoperabilității militare între aliații NATO.

Deși Turcia are o producție limitată de combustibili fosili, este așteptat să joace un rol de legătură prin utilizarea infrastructurii existente de conducte de petrol și gaze naturale conectate la țări producătoare vecine, precum Irak, Azerbaidjan și Siria, pentru a lega liniile de front ale NATO.

Potrivit Bloomberg, această propunere este așteptată să devină un subiect important pe agenda summitului NATO programat pentru luna iulie, la Ankara, în Turcia.