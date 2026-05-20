Ce spune psihologia despre oamenii care își schimbă des fotografia de profil

Schimbarea frecventă a fotografiei de profil pe rețelele sociale este un obicei foarte des întâlnit, însă care poate ridica semne de întrebare cu privire la personalitatea, starea emoțională sau stima de sine a utilizatorilor, potrivit 20minutos.es.

Psihologul Beatriz Gil Boveda a explicat că schimbarea frecventă a fotografiei de profil nu indică neapărat o problemă psihologică, ci trebuie interpretată în contextul fiecărei persoane. Potrivit psihologului, acest obicei poate oferi indicii despre modul în care o persoană se raportează la imaginea sa, la stima de sine sau la nevoia de a se simți văzută.

Psihologul a explicat că rețelele sociale sunt o extensie a identității personale, iar fotografia de profil devine o formă de exprimare a emoțiilor, a etapelor vieții sau chiar o nevoie afectivă. În acest sens, schimbările frecvente pot reflecta căutarea identității sau nevoi emoționale, iar fotografia de profil ajunge să funcționeze ca un fel de vitrină emoțională.

Schimbarea fotografiei de profil, formă de exprimare emoțională

Schimbarea fotografiei de profil poate fi o formă de exprimare emoțională, prin care oamenii marchează diferite etape ale vieții, momente de creștere a stimei de sine, o despărțire sau simpla dorință de a-și reîmprospăta imaginea. În alte situații, acest comportament poate indica trăsături creative sau o personalitate mai spontană.

Totodată, rețelele sociale joacă un rol important în acest proces, fiind un spațiu în care utilizatorii își exprimă emoțiile, caută interacțiune și își consolidează sentimentul de apartenență socială.

Experta a explicat că rețelele sociale au devenit un fel de jurnal emoțional pentru unii utilizatori care își schimbă fotografia de profil în funcție de starea de spirit sau de modul în care vor să fie percepuți. Aceste schimbări pot indica nevoia de validare, dar și creativitate, spontaneitate sau dorința de reinventare. Potrivit psihologului, important nu este neapărat gestul în sine, ci motivația din spatele lui.



