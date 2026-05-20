Târgul de Miere, la Muzeul Satului, de miercuri până duminică
Data publicării: 20 Mai 2026

Târgul de Miere, la Muzeul Satului, de miercuri până duminică
Autor: Crişan Andreescu

miere Foto: Crșan Andreescu
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Târgul de Miere, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Albinei, sărbătorită anual pe 20 mai, va avea loc de miercuri până duminică la Muzeul Național al Satului 'Dimitrie Gusti'.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Slovenia în România, iar la târg vor participa reprezentanți ai Asociației Apicultorilor din Slovenia, ai Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), ai Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, ai ANTREC România și ai Asociației Bio România, potrivit unui comunicat transmis Agerpres de Muzeul Satului.

Joi sunt programate mese rotunde dedicate apiturismului din Slovenia și din România, apiterapiei, colaborării dintre apicultori și terapeuți, precum și discuții despre modul în care produsele apicole pot contribui la sănătate și imunitate.

Copiii vor avea acces la ateliere de creație unde vor învăța despre rolul și importanța albinelor în ecosistem.

Cei care doresc să afle mai multe despre istoria și tradițiile apicole românești sunt invitați la ghidajul tematic 'Drumul Dulce al Mierii', susținut de muzeograful Vasile Tătar, pornind de la intrarea din Șos. Kiseleff nr. 28, Platou 'Arhondaric' - participarea este gratuită.

Duminică, de la ora 12:30, în curtea gospodăriei Cut din muzeu, la Casa Apicultorului, actorul Nae Alexandru împreună cu interpreta de muzică populară Narcisa Băleanu vor pune în scenă 'Povestea Casei Cut', un moment apreciat de fiecare dată de cei care participă la eveniment.

Pe aleile muzeului vor fi prezenți apicultori veniți din toată țara care oferi spre degustare și vânzare diverse produse apicole.

Târgul va fi deschis între orele 9:00 și 19:00, iar accesul se face prin achiziționarea biletului de intrare în muzeu.

Ziua Mondială a Albinelor a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în anul 2017, la propunerea Asociației Apicultorilor din Republica Slovenia pentru a evidenția importanța albinelor pentru umanitate și pentru a atrage atenția asupra necesității protejării acestora, dar și a altor polenizatoare. Data aleasă reprezintă ziua de naștere a lui Anton Janša (20 mai 1734 - 13 septembrie 1773), considerat un pionier și un expert important al apiculturii moderne. (Claudia Calotă)

