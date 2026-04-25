Trei alimente periculoase pe care trebuie neapărat să le eviți: Îți iau ani din viață
Data actualizării: 09:53 25 Apr 2026 | Data publicării: 09:37 25 Apr 2026

Trei alimente periculoase pe care trebuie neapărat să le eviți: Îți iau ani din viață
Autor: Darius Mureșan

supermarket-cumparaturi-2_32177100 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Wavebreak Media

Deși multe produse sunt promovate ca fiind sănătoase, unele pot fi periculoase pentru sănătate. Iată ce trebuie neapărat să eviți!

În ultimii ani, interesul pentru alimentația sănătoasă a crescut, iar oamenii verifică cu mai multă atenție etichetele produselor. Totuși, multe alimente promovate ca fiind sănătoase pot fi înșelătoare și chiar dăunătoare dacă sunt consumate în mod frecvent, motiv pentru care este important să fie identificate corect, potrivit 20minutos.es

Dr. David Cespedes a avertizat că unele alimente care par sănătoase nu sunt de fapt, iar consumul lor regulat poate afecta sănătatea și chiar reduce speranța de viață. 

„Există alimente care nu ar trebui să intre niciodată în casa ta. Îți iau literalmente ani din viață”, a explicat acesta. 

Doctorul a atras atenția că ambalajele sunt înșelătoare, iar adevărul despre acel produs poate fi descoperit doar atunci când citești eticheta. Un exemplu în acest sens este margarina. 

„Ani de zile, margarina ni s-a vândut ca un aliment mai bun decât untul, dar realitatea este că este un amestec de uleiuri vegetale rafinate, hidrogenate și oxidate, bogate în grăsimi trans. Este unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare și rezistența la insulină”, a avertizat medicul. 

VEZI ȘI: Alimentul interzis în dieta lui Cristiano Ronaldo: Cum se menține în formă la 41 de ani

Nu te baza pe ambalaj! Adevărul este pe etichetă

Medicul a vorbit și despre iaurturile aromate. Potrivit acestuia, chiar dacă acestea pot părea sănătoase, în realitate conțin mult zahăr adăugat și alte ingrediente și sunt considerate deserturi deghizate în iaurt, deci o alegere nepotrivită pentru consum zilnic. 

Mezelul din piept de pui este un alt produs care provoacă confuzie. Dr. David Cespedes a atras atenția că este înșelător, deoarece nu este carne adevărată, ci un amestec de amidon, zaharuri, făină și aditivi, cu nitrați și fosfați asociați cu probleme renale și inflamații. 

Cunoașterea ingredientelor este foarte importantă pentru alegerea unor produse sănătoase. Margarina ar trebui să aibă puține ingrediente și puține grăsimi saturate, iaurtul să conțină lapte și culturi vii, fără zahăr adăugat, iar mezelul să fie în mare parte compus din carne de curcan, apă și sare. 

De asemenea, medicul a explicat că nu trebuie să te bazezi doar pe ambalaj, ci pe eticheta detaliată, deoarece produsele prezentate ca fiind sănătoase pot fi înșelătoare.


VEZI ȘI: De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Descoperire unică în Egipt: Arheologii au găsit un templu perfect circular. Ce rol avea în ritualurile religioase (POZE)
Publicat acum 10 minute
Cum arată noua lege a salarizării care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Fără sporuri pentru condiții grele și vătămătoare
Publicat acum 22 minute
Horoscop 27 aprilie - 3 mai 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 29 minute
Trei alimente periculoase pe care trebuie neapărat să le eviți: Îți iau ani din viață
Publicat acum 54 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 57: Negocieri SUA–Iran reluate la Islamabad; Egiptul și Pakistanul mizează pe un armistițiu stabil
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 5 minute
Alimentul interzis în dieta lui Cristiano Ronaldo: Cum se menține în formă la 41 de ani
Publicat acum 6 ore si 37 minute
BANCUL ZILEI: Ora adevărului
Publicat acum 6 ore si 22 minute
Robert Cazanciuc, mesaj după alegerea conducerii PSD de la Sectorul 2
Publicat acum 6 ore si 12 minute
 FCSB - Petrolul Ploiești, scor final în play-out-ul Superligii
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Horoscop 25 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close