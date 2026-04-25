Trei alimente periculoase pe care trebuie neapărat să le eviți: Îți iau ani din viață

În ultimii ani, interesul pentru alimentația sănătoasă a crescut, iar oamenii verifică cu mai multă atenție etichetele produselor. Totuși, multe alimente promovate ca fiind sănătoase pot fi înșelătoare și chiar dăunătoare dacă sunt consumate în mod frecvent, motiv pentru care este important să fie identificate corect, potrivit 20minutos.es.

Dr. David Cespedes a avertizat că unele alimente care par sănătoase nu sunt de fapt, iar consumul lor regulat poate afecta sănătatea și chiar reduce speranța de viață.

„Există alimente care nu ar trebui să intre niciodată în casa ta. Îți iau literalmente ani din viață”, a explicat acesta.

Doctorul a atras atenția că ambalajele sunt înșelătoare, iar adevărul despre acel produs poate fi descoperit doar atunci când citești eticheta. Un exemplu în acest sens este margarina.

„Ani de zile, margarina ni s-a vândut ca un aliment mai bun decât untul, dar realitatea este că este un amestec de uleiuri vegetale rafinate, hidrogenate și oxidate, bogate în grăsimi trans. Este unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare și rezistența la insulină”, a avertizat medicul.

VEZI ȘI: Alimentul interzis în dieta lui Cristiano Ronaldo: Cum se menține în formă la 41 de ani

Nu te baza pe ambalaj! Adevărul este pe etichetă

Medicul a vorbit și despre iaurturile aromate. Potrivit acestuia, chiar dacă acestea pot părea sănătoase, în realitate conțin mult zahăr adăugat și alte ingrediente și sunt considerate deserturi deghizate în iaurt, deci o alegere nepotrivită pentru consum zilnic.

Mezelul din piept de pui este un alt produs care provoacă confuzie. Dr. David Cespedes a atras atenția că este înșelător, deoarece nu este carne adevărată, ci un amestec de amidon, zaharuri, făină și aditivi, cu nitrați și fosfați asociați cu probleme renale și inflamații.

Cunoașterea ingredientelor este foarte importantă pentru alegerea unor produse sănătoase. Margarina ar trebui să aibă puține ingrediente și puține grăsimi saturate, iaurtul să conțină lapte și culturi vii, fără zahăr adăugat, iar mezelul să fie în mare parte compus din carne de curcan, apă și sare.

De asemenea, medicul a explicat că nu trebuie să te bazezi doar pe ambalaj, ci pe eticheta detaliată, deoarece produsele prezentate ca fiind sănătoase pot fi înșelătoare.



VEZI ȘI: De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău