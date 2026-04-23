Averea miliardarilor ruși crește cu 11% în ciuda sancțiunilor și a războiului din Ucraina

Miliardarii ruşi şi-au majorat averile cu 11% pe parcursul anului trecut, la nivelul record de 696,5 miliarde de dolari, în pofida războiului din Ucraina şi a celor mai dure sancţiuni occidentale impuse vreodată unei economii importante, transmite Reuters.

Lista celor mai bogaţi oameni ruşi publicată de Forbes

În fruntea listei celor mai bogaţi oameni ruşi, publicată de Forbes Rusia, se află Alexei Mordashov, director general al firmei de investiţii Severgroup, cu o avere de 37 miliarde de dolari, o creştere de 8,4 miliarde de dolari faţă de clasamentul de anul trecut.

Urmează Vladimir Potanin, şeful Interros şi al producătorului de metale Nornickel, cu o avere de 29,7 miliarde de dolari, Vagit Alekperov, fostul şef al Lukoil, cu 29,5 miliarde de dolari, şi Leonid Mikhelson, director general al Novatek, şi familia lui, cu 28,3 miliarde de dolari, arată datele Forbes, revistă cunoscută pentru clasamentul anual al celor mai bogaţi oameni din lume.

Averile celor mai bogaţi oameni din Rusia sunt toate legate de vastele rezerve de resurse naturale pe care ţara le exportă de decenii pe pieţele globale, iar avuţia lor a crescut după ce perturbările care au afectat comerţul au majorat preţurile materiilor prime, deşi Forbes atrage atenţia că nu sunt nume noi în fruntea listei.

Odată consideraţi a fi unii din cei mai bogaţi oameni de pe planetă, averea miliardarilor ruşi, făcută de mulţi dintre ei în haosul provocat de prăbuşirea Uniunii Sovietice, este acum mult mai redusă decât a şefilor marilor companii tehnologice americane.

Topul global al Forbes este dominat de Elon Musk (şeful producătorului auto Tesla), cu o avere de 839 miliarde de dolari, şi de co-fondatorul Google, Larry Page, cu 257 miliarde de dolari, conform Agerpres.

