Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare

Magistraţii Judecătoriei Chişinău au dispus condamnarea oligarhului pro-rus Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare în dosarul "Frauda bancară" privind delapidarea unui miliard de dolari. Vladimir Plahotniuc este învinuit de escrocherie, spălare de bani, crearea şi conducerea unei organizaţii criminale.

Sentinţa nu este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de apel, transmite Radio Chişinău.

Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia, moment în care au fost puse în executare cele patru mandate de arest emise pe numele său, potrivit MODLPRES.

Acest fost membru al parlamentului şi fondator al Partidului Democrat, acuzat că a controlat în secret instituţii-cheie din Republica Moldova, a fugit din ţară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

El este acuzat în special pentru rolul său într-un scandal de corupţie masiv care a implicat dispariţia unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naţionale, conform Agerpres.

