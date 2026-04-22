Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare
Data actualizării: 14:39 22 Apr 2026 | Data publicării: 14:26 22 Apr 2026

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare
Autor: Tiberiu Vasile

vladimir plahotniuc Imagine cu oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc. Sursa foto: Facebook

Condamnare de referință în dosarul „Frauda bancară”: oligarhul pro-rus Vladimir Plahotniuc a primit 19 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani.

Magistraţii Judecătoriei Chişinău au dispus condamnarea oligarhului pro-rus Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare în dosarul "Frauda bancară" privind delapidarea unui miliard de dolari. Vladimir Plahotniuc este învinuit de escrocherie, spălare de bani, crearea şi conducerea unei organizaţii criminale.

Sentinţa nu este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de apel, transmite Radio Chişinău.

Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie anul trecut 

Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia, moment în care au fost puse în executare cele patru mandate de arest emise pe numele său, potrivit MODLPRES.

Acest fost membru al parlamentului şi fondator al Partidului Democrat, acuzat că a controlat în secret instituţii-cheie din Republica Moldova, a fugit din ţară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

El este acuzat în special pentru rolul său într-un scandal de corupţie masiv care a implicat dispariţia unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naţionale, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Povestea șocantă a unui afacerist român care a vrut să investească la Chișinău pe vremea lui Plahotniuc. Pare desprinsă din serialul "Plaha"
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Echipa României de șah pentru nevăzători, în lupta mondială la Petrovac
Publicat acum 47 minute
„Investițiile în medicamente inovative trebuie privite strategic”. Raluca Sîmbotin (MSD România): Inacțiunea costă foarte mult
Publicat acum 54 minute
Decizia UDMR privind susținerea lui Ilie Bolojan. Kelemen Hunor, anunțul zilei
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Sondele petroliere dezafectate din Arad au fost vizate de hoții de cupru
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Bărbatul care și-a ucis cu toporul concubina însărcinată, condamnat definitiv la închisoare pe viață
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 40 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse/ Reacția Guvernului - UPDATE
Publicat acum 5 ore si 15 minute
Manfred Weber anunță o discuție de ultimă oră cu Ilie Bolojan. ”Sprijin deplin” de la Bruxelles pentru premier: PSD s-a îndepărtat de angajamentele pro-europene
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
