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DCNews Sport România - Țara Galilor. Reacții după prima victorie a lui Gică Hagi pe banca României de la revenire

România - Țara Galilor. Reacții după prima victorie a lui Gică Hagi pe banca României de la revenire

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 06 Iun 2026
gica hagi gheorghe echipa nationala Gheorghe Hagi, selecționerul echipei naționale de fotbal a României. Sursa foto: Agerpres
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Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ţării Galilor cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, într-un meci amical.

Căpitanul naţionalei de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, sâmbătă, după partida amicală cu Ţara Galilor, scor 2-1, că este bucuros pentru victorie, chiar dacă este obţinută într-un meci test.

"Ne bucură acest succes, chiar dacă este un meci amical. Am spus dinainte că ar fi important pentru moral şi pentru mister, pentru că este primul său meci acasă. Sunt convins că suporterii au venit şi pentru el, a fost un stadion plin şi ne bucurăm în primul rând că suporterii au plecat fericiţi. Acum contează să fim sănătoşi pentru că în septembrie început meciurile cu miză", a declarat Stanciu, la Prima TV.

Nicolae Stanciu: "Trebuie să încercăm să jucăm ceea ce ne cere Mister"

"Trebuie să încercăm să jucăm ceea ce ne cere Mister. E bine să avem alternative, să fim periculoşi chiar şi la faze fixe, avem şi băieţi cu talie, foarte înalţi. Mă bucur că am fost periculoşi, dar per total cred că contează că am câştigat şi că este o atmosferă bună. Am avut puţine zile să lucrăm cu Gheorghe Hagi, dar toată lumea ştie ce înseamnă echipa naţională pentru el. Ne bucurăm că am reuşit astăzi să câştigam şi pentru el, fiind primul său meci acasă şi sper să continuăm tot aşa", a mai adăugat Stanciu.

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ţării Galilor cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, într-un meci amical.

Ce a declarat Adrian Rus, marcatorul golului doi în România - Țara Galilor

Fundaşul Adrian Rus a afirmat, sâmbătă, la finalul partidei amicale cu Ţara Galilor, câştigată cu scorul de 2-1 de naţionala României, că este o victorie muncită, tricolorii alergând foarte mult pentru a o obţine.

"Este o victorie grea, muncită, dar a meritat, s-a alerga foarte mult. Mă bucur că am primit şi eu o şansă, după mult timp, după doi ani, şi sunt fericit că am reuşit să înscriu. Dar e mai puţin important cine înscrie, e important că am câştigat. Mă bucur că am înscris şi sper să o ţinem tot aşa cu victorii pentru România. La fazele fixe am lucrat foarte mult zilele acestea şi dacă ai o dinamică bună în careu nu trebuie să fii neapărat cu talia englezilor, dar e important să fii agresiv în careu", a declarat Rus.

Jucătorul campioanei României, Universitatea Craiova, a declarat că a avut un an de excepţie în cariera sa şi că se bucură că a revenit în campionatul intern.

"Este o mândrie pentru mine să fiu aici, chiar dacă nu am fost de prima dată pe lista finală. Mă bucur că Mister a contat pe mine şi voi da întotdeauna tot pentru acest tricou. Am găsit un spirit bun, parcă este un nou început. Mister vrea să scoată ce e mai bun din noi. La fiecare şedinţă ne spune că vom fi cei mai bun dacă avem încredere şi curaj. A fost un an foarte bun pentru mine, poate cel mai bun din carieră. Am crezut că am făcut un pas în spate întorcându-mă în România, dar acum pot spune că am făcut doi în faţă. Sunt fericit şi mândru că joc din nou în ţara mea şi sunt fericit că mi-am prelungit contractul cu Universitatea Craiova", a mai spus Rus.

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Ţării Galilor cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, într-un meci amical.

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