România - Țara Galilor, nou meci amical cu Hagi pe bancă, sâmbătă seară, pe Stadionul Steaua din Capitală

România - Țara Galilor se înfruntă, sâmbătă seară, de la ora 20:45, în cea de-a doua partidă amicală a echipei naționale cu Gheorghe Hagi selecționer.
România - Țara Galilor se joacă sâmbătă seară, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din București. Este al doilea meci amical al echipei naționale cu Gheorghe Hagi pe bancă.
În primul meci cu Gheorghe Hagi selecționer, în cel de-al doilea mandat al său, România și Georgia au terminat la egalitate 1-1 (0-0), marţi seara, pe Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi.
„Ultimele informații înainte înainte de România - Țara Galilor, 20:45: În limita locurilor disponibile, casele de bilete de la stadionul Steaua sunt deschise încă de la ora prânzului;
Porțile Arenei Fanilor se deschid începând cu 17:45; La partidă sunt așteptați și aproape 1.500 de fani galezi;
La fel ca în precedentul meci de pregătire, naționala noastră poate face diseară până la 10 înlocuiri, în maximum trei opriri ale jocului; Partida se va vedea la Prima TV și va putea fi ascultată live și la Radio România Actualități”, a transmis FRF.
Gică Hagi a hotărât înaintea meciului de pe stadionul Steaua să nu convoace 7 fotbaliști, plecați deja în vacanță. Este vorba despre Florin Tănase, Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă și Alexandru Cicâldău.
PORTARI: Marian AIOANI, Otto HINDRICH, Ștefan TÂRNOVANU;
FUNDAȘI: Deian SORESCU, Tony STRATA, Adrian RUS, Andrei COUBIȘ, Andrei BURCĂ, Matei ILIE, Lisav EISSAT, Mihai POPESCU, Andrei BORZA;
MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);
ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN, Ștefan BAIARAM, Alexandru DOBRE, Louis MUNTEANU, Florinel COMAN, Denis DRĂGUȘ.
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de Val Vâlcu