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DCNews Sport România - Țara Galilor, nou meci amical cu Hagi pe bancă, sâmbătă seară, pe Stadionul Steaua din Capitală

România - Țara Galilor, nou meci amical cu Hagi pe bancă, sâmbătă seară, pe Stadionul Steaua din Capitală

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 06 Iun 2026
romania - tara galilor Captură FRF Instagram - România - Țara Galilor
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România - Țara Galilor se înfruntă, sâmbătă seară, de la ora  20:45, în cea de-a doua partidă amicală a echipei naționale cu Gheorghe Hagi selecționer.

România - Țara Galilor se joacă sâmbătă seară, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din București. Este al doilea meci amical al echipei naționale cu Gheorghe Hagi pe bancă.

În primul meci cu Gheorghe Hagi selecționer, în cel de-al doilea mandat al său, România și Georgia au terminat la egalitate 1-1 (0-0), marţi seara, pe Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi.

10 schimbări vor avea voie să facă România și Țara Galilor. Sunt așteptați 1.500 de fani galezi la meci

„Ultimele informații înainte înainte de România - Țara Galilor, 20:45: În limita locurilor disponibile, casele de bilete de la stadionul Steaua sunt deschise încă de la ora prânzului;
Porțile Arenei Fanilor se deschid începând cu 17:45; La partidă sunt așteptați și aproape 1.500 de fani galezi;

La fel ca în precedentul meci de pregătire, naționala noastră poate face diseară până la 10 înlocuiri, în maximum trei opriri ale jocului; Partida se va vedea la Prima TV și va putea fi ascultată live și la Radio România Actualități”, a transmis FRF.

Lotul convocat de Gică Hagi pentru meciul României cu Țara Galilor

Gică Hagi a hotărât înaintea meciului de pe stadionul Steaua să nu convoace 7 fotbaliști, plecați deja în vacanță. Este vorba despre Florin Tănase, Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă și Alexandru Cicâldău.

PORTARI: Marian AIOANI, Otto HINDRICH, Ștefan TÂRNOVANU;

FUNDAȘI: Deian SORESCU, Tony STRATA, Adrian RUS, Andrei COUBIȘ, Andrei BURCĂ, Matei ILIE, Lisav EISSAT, Mihai POPESCU, Andrei BORZA;

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN, Ștefan BAIARAM, Alexandru DOBRE, Louis MUNTEANU, Florinel COMAN, Denis DRĂGUȘ.

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nationala romaniei
tara galilor
gheorghe hagi
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