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DCNews Sport Gheorghe Hagi, declaraţii după primul meci pe banca naţionalei. Mesajul dat tricolorilor în vestiar

Gheorghe Hagi, declaraţii după primul meci pe banca naţionalei. Mesajul dat tricolorilor în vestiar

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 02 Iun 2026
Gheorghe Hagi, Agerpres Sursa: Agerpres
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România a remizat, la Tbilisi, cu Georgia, scor 1-1, în meci amical. A fost prima partidă pe banca naţionalei pentru Gheorghe Hagi.

"Regele" a spus, după meci, ce le-a transmis jucătorilor în vestiar. 

"Puteam face mai multe, dar suntem de puține zile împreună, iar eu trebuie să îi înțeleg, ei trebuie să mă înțeleagă pe mine și va fi mai bine. Am ieșit la joc, am luptat, dar se poate și mai bine. Toți cei care vin la echipa națională trebuie să aibă personalitate, iar ei au arătat acest lucru.

Tot ceea ce fac în viață fac pentru ei înșiși. Noi trebuie să îi sprijinim și să îi îndrumăm. Sper ca Florinel Coman să joace sezonul viitor, pentru că vreau să îl am la echipa națională.

Urmează un meci foarte greu. Țara Galilor este o echipă agresivă. Jucătorii care au rămas acasă vor juca, alături de cei care acum au evoluat mai puțin iar noi vom încerca să alcătuim o formație competitivă.

În vestiar le-am transmis felicitări pentru efort. Suntem la final de sezon, e greu, iar ei au făcut multe lucruri bune. Despre acestea le-am vorbit, despre lucrurile bune, nu despre cele mai puțin reușite”, a declarat Gică Hagi, la Antena 1.

Ghiorghi Kvilitaia (46) a deschis scorul pentru gazde, dar Louis Munteanu a restabilit egalitatea (55).

Tricolorii, la primul meci al lui Gheorghe Hagi ca selecţioner, în al doilea mandat (al cincilea în total), au început jocul ofensiv şi au avut posesia în prima parte. România putea deschide scorul după o eroare a portarului Mamardaşvili (7), dar Coman a fost blocat salvator de Kaşia.

O nouă greşeală a portarului lui Liverpool (19) i-a dat şansa golului lui Ianis Hagi, dar Locioşvili a respins din faţa porţii goale.

Georgienii au echilibrat jocul şi au preluat iniţiativa, apărând şi primele lor ocazii de gol. Kocioraşvili (23) a şutat peste poartă de la 14 metri, Zivzivadze (25) a fost blocat salvator de Aioani, după care acelaşi Kocioraşvili (35) a şutat de la 20 de metri, pe lângă ţintă.

În min. 44, Drăguşin a avut o intervenţie providenţială în faţa lui Kvilitaia, scăpat singur spre poartă.

Repriza a doua a început cu o gafă e proporţii a portarului Aioani (46), care a scăpat mingea la centrarea lui Mamagheişvili, iar Kvilitaia a trimis simplu în poartă.

Zivzivadze a avut o şansă notabilă să dubleze avantajul gazdelor (51), dar a trimis peste poartă din 6 metri.

România a egalat în min. 55, când Screciu a interceptat o minge în marginea careului advers şi a centrat perfect pentru Louis Munteanu, care a marcat cu o lovitură de cap din unghi.

Georgia a rămas la cârma jocului, iar Kiteişvili (61) a trimis un şut din afara careului, reţinut de Aioani. Kvernadze (70) a ratat şutul dintr-o poziţie excelentă.

Gazdele au mai avut o ocazie notabilă, prin Egoian (90+3), cu un şut pe lângă poartă.

Nu mai puţin de patru jucători au debutat în naţionala României, Hindrich, Matei Ilie, Borza şi David Matei, scrie Agerpres.

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gheorghe hagi
romania
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