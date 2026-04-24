Pâinea de Sant Jordi, deliciul cu brânză și sobrasada care cucerește internetul

Ziua de Sant Jordi este una dintre cele mai iubite sărbători din Catalonia, îmbinând simbolic dragostea, cultura și identitatea regională. Inspirată de legenda Sfântului Gheorghe, această zi a devenit echivalentul catalan al Zilei Îndrăgostiților, dar și o celebrare a literaturii, în care oamenii își oferă cărți și trandafiri.

Dincolo de simboluri, gastronomia joacă un rol esențial. Tarabele și brutăriile se umplu de produse tradiționale, iar printre acestea se remarcă o creație relativ recentă, dar deja emblematică: pâinea de Sant Jordi.

O rețetă modernă devenită tradiție

Potrivit informațiilor oferite de Casa Noguera, această pâine a fost creată în 1988 de brutarul Eduard Crespo, de la Fleca Balmes. Ideea sa a fost de a transpune culorile „senyerei” – steagul Cataloniei – într-un produs alimentar.

Rezultatul este spectaculos: o pâine realizată din trei tipuri de aluat, fiecare având o culoare și o aromă distinctă. Aluatul cu sobrasada oferă nuanța roșiatică, cel cu brânză aduce tonurile deschise, iar cel cu nuci creează baza și textura.

„Este o pâine intensă ca gust și destul de consistentă, dar tocmai acest lucru o face suculentă și extrem de apreciată”, explică reprezentanții Casa Noguera.

Trei aluaturi, o singură poveste

Secretul acestei pâini constă în combinația ingenioasă a ingredientelor. Fiecare aluat este pregătit separat, apoi îmbinat cu grijă pentru a reproduce modelul steagului catalan.

Aluatul cu brânză conține parmezan sau emmental, făină, apă, sare, drojdie și maia.

Aluatul cu sobrasada include celebrul preparat din carne de porc condimentată, făină, apă și drojdie.

Aluatul cu nuci aduce un contrast de textură și aromă, completat de unt.

După frământare și dospire, aluaturile sunt modelate în fâșii și așezate peste baza din aluat cu nuci, formând un adevărat simbol gastronomic.

Cum se prepară pâinea de Sant Jordi

Procesul de preparare este unul migălos, dar accesibil pasionaților de bucătărie:

Se frământă separat cele trei aluaturi până devin omogene, apoi se lasă la odihnit aproximativ 75 de minute. După acest interval, acestea devin elastice și ușor de modelat.

Aluatul cu nuci se întinde într-o tavă dreptunghiulară, iar peste el se așază fâșiile de aluat cu brânză și sobrasada, alternând culorile pentru a recrea steagul Cataloniei. Preparatul se mai lasă la dospit 15-20 de minute, apoi se coace la 210°C timp de aproximativ 40 de minute.

Rezultatul este o pâine moale, aromată și spectaculoasă vizual.

Sobrasada, ingredientul vedetă

Unul dintre elementele definitorii ale acestei rețete este sobrasada, un produs tradițional din Insulele Baleare. Pe lângă gustul său intens, aceasta aduce și beneficii nutriționale.

Bogată în vitamina B3, sobrasada contribuie la buna funcționare a sistemului circulator și digestiv. De asemenea, poate ajuta la reducerea colesterolului, ameliorarea migrenelor și menținerea sănătății pielii.

Mai mult decât o pâine: un simbol cultural

Pâinea de Sant Jordi nu este doar un preparat culinar, ci și o expresie a identității catalane. Creată relativ recent, ea a reușit să devină rapid un simbol al sărbătorii, alături de cărți și trandafiri.

În fiecare an, brutăriile din Catalonia o pregătesc în cantități impresionante, iar localnicii o savurează alături de familie și prieteni, păstrând vie o tradiție care îmbină perfect gustul cu simbolismul.

Astfel, pe lângă literatură și romantism, Sant Jordi oferă și o experiență gastronomică autentică, în care fiecare fel de mâncare spune o poveste despre cultură, identitate și pasiune pentru tradiție.