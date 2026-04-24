Premierul polonez Donald Tusk pune la îndoială sprijinul SUA în cazul unui atac al Rusiei

„Cea mai mare şi mai importantă întrebare" a Europei este dacă SUA sunt pregătite să fie un partener loial al NATO în cazul unui atac din partea Rusiei, a declarat premierul polonez Donald Tusk pentru Financial Times, lansând un apel către Uniunea Europeană să se transforme într-o „adevărată alianţă” pentru protejarea bătrânului continent.

Afirmaţiile sale reflectă îngrijorările în creştere ale ţărilor europene faţă de politicile imprevizibile ale preşedintelui american Donald Trump şi ameninţările la adresa partenerilor săi europeni, potrivit Reuters și citat de Agerpres.

Tusk: Rusia poate ataca în câteva „luni mai degrabă decât ani”

„Pentru întreg flancul estic, pentru vecinii mei ... întrebarea este dacă NATO este o organizaţie în continuare pregătită, atât politic, cât şi logistic, să reacţioneze - bunăoară - împotriva Rusiei, dacă aceasta va încerca să atace” vreo ţară europeană, a declarat Tusk într-un interviu publicat vineri de FT, în care a subliniat că un potenţial „atac rusesc” ar fi „ceva cu adevărat grav”.

„Mă refer la perspective pe termen scurt, mai degrabă la luni decât la ani... Pentru noi, este foarte important să ştim că toată lumea va trata obligaţiile NATO cu aceeaşi seriozitate ca şi Polonia”, a afirmat Donald Tusk.

Întâlnire informală în Cipru

Tusk a făcut aceste declaraţii cu ocazia unui summit informal al UE în Cipru, unde liderii statelor membre discută joi şi vineri despre războiul din Orientul Mijlociu, măsurile energetice adoptate ca răspuns la acesta şi următorul buget pe termen lung al blocului comunitar. Tusk a sugerat că blocul ar putea, de asemenea, să abordeze şi clauza sa cu privire la apărarea reciprocă, mai exact articolul 42.7 din tratatul UE, după plecarea prim-ministrului ungar Viktor Orban, un aliat al Rusiei.

„Dacă doriţi o alianţă adevărată, nu doar pe hârtie sunt necesare instrumente reale şi o putere reală când vine vorba de mijloacele de apărare şi mobilitatea forţelor armate de la o ţară la alta etc. Este o problemă foarte actuală în contextul de astăzi”, a spus el, adăugând: „aceasta înseamnă apărare comună... un efort comun pentru a ne proteja graniţele estice”, a adăugat Tusk.